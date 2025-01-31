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От древности до современности: лучшие концерты зала Зарядье в феврале

От древности до современности: лучшие концерты зала Зарядье в феврале - РИА Новости, 31.01.2025

От древности до современности: лучшие концерты зала Зарядье в феврале

В афише московского Зала Зарядье в феврале – самые разные концертные программы, которые представят сочинения разных эпох. Обзор афиши – в нашем материале. РИА Новости, 31.01.2025

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культпоход

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концертный зал "зарядье"

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В афише московского Зала Зарядье в феврале – самые разные концертные программы, которые представят сочинения разных эпох. Обзор афиши – в нашем материале.Выдающиеся солистыДва замечательных музыканта наших дней – пианист Борис Березовский и скрипач Иван Почекин – дают 1 февраля совместный концерт. В программе – три больших сонаты для скрипки и фортепиано Роберта Шумана, Рихарда Штрауса и Сезара Франка. О пианисте Борисе Березовском публика узнала в конце 1980-х годов, когда он сначала завоевал премию на конкурсе пианистов в Лидсе, а вскоре – первую премию и золотую медаль на IX Международном конкурсе имени Чайковского. С тех пор пианист активно гастролирует, исполняя самую разную музыку. В сфере интересов Березовского – направления от классики до джаза и фолка.Иван Почекин – музыкант другого, более молодого поколения. В 2002 году в возрасте 15 лет дебютировал на сцене Большого зала Московской консерватории. Вскоре его исполнительская карьера начала развиваться стремительно. Кстати, с Борисом Березовским музыкант выступает уже не впервые. Особое внимание он уделяет в своем репертуаре именно камерным программам.Концерты органной музыки – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье. 7 февраля здесь выступит один из самых успешных венгерских органистов Жолт Мате Месарош. Он – не только органист, но и исследователь творчества Листа, который также писал для органа.Месарош окончил Музыкальную академию Листа в Будапеште в 2018 году, сейчас учится в аспирантуре. Получал различные стипендии в области исполнительских искусств. За последние несколько лет дал сотни концертов в Венгрии, а также в других странах. Выступал во многих крупных городах и на престижных органных фестивалях в различных европейских странах. В 2022 году дал свой первый сольный концерт в США.Одну из важнейших своих задач исполнитель видит в том, чтобы популяризировать органную музыку и венгерскую музыкальную культуру. С этим связаны не только его выступления как исполнителя, но и научная работа. Например, сейчас музыкант работает над новым изданием полного собрания сочинений Листа для органа и фисгармонии. Кстати, музыка Листа, конечно, прозвучит в этот вечер наряду с другими сочинениями композиторов разных стран и эпох.Прославленный маэстро Владимир Спиваков и его оркестр представляют 4 февраля программу из произведений разных эпох – от классиков до ХХ века. Для многих слушателей настоящим открытием этого вечера станет юный пианист из Швейцарии Лукас Шиш. Он родился в 2011 году и уже в шесть лет поступил в Женевскую консерваторию, где обучается по программе для одаренных детей. Среди его достижений на международных конкурсах – выход в финал Grand Piano Competition в Москве в 2024 в году.Первая часть вечера будет посвящена Моцарту – прозвучат его сочинения, которые нечасто исполняются: симфония №24 и концерт №12 для фортепиано с оркестром. Второе отделение вечера начнется с музыки ХХ века. "Румынские народные танцы" композитор, пианист и фольклорист Бела Барток написал первоначально для фортепиано. Это сюита из коротких пьес, в которых используются подлинные мелодии Трансильвании. На концерте в Зале Зарядье прозвучит переложение этого цикла для оркестра.И, наконец, завершит концерт музыка Луиджи Боккерини – итальяно-испанского гения XVIII века, который большую часть жизни провел в Мадриде. Симфония №4 имеет неофициальный подзаголовок – "Дом Дьявола". Это произведение композитор писал для испанского инфанта, черпая вдохновение, а точнее просто использовав тему фурий из оперы "Орфей и Эвридика" Глюка.Солисты Нижегородского театра оперы и балета стали в последние годы хорошо известны московским меломанам. В 2022 году этот коллектив возглавил замечательный музыкант, скрипач, контртенор и дирижер Дмитрий Синьковский. Под его руководством театр обновил репертуар оперной труппы, а также стал частым гостем московского Зала Зарядье, представляя то концертные исполнения опер, то необычные программы. В феврале нижегородцы приедут в столицу с вечером "Моцарт. Бетховен. Симфонии и арии".Прозвучит симфония Моцарта №25, а также арии из его известных и редко звучащих опер. Наряду с отрывками из "Свадьбы Фигаро" или "Дон Жуана" артисты исполнят арии из "Мнимой садовницы" и "Милосердия Тита". Второе отделение будет отдано полностью Бетховену, его увертюре к трагедии "Эгмонт" и симфонии №7."Русский Паганини" – так зачастую называют сегодня одного из лучших скрипачей мира Вадима Репина. Он выступит в Зале Зарядье 19 февраля вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под руководством Ивана Рудина. Многие меломаны помнят Вадима Репина настоящим вундеркиндом. Он начал заниматься на скрипке в пять лет, уже в 11 завоевал первую премию на престижном конкурсе в Польше, в 14 – выступал по всему миру. В 17 – стал самым молодым победителем в истории Международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе.По словам музыканта, при выборе репертуара для него важен один критерий – произведения должны зажигать эмоционально, приводить в восторженное состояние. В этот вечер Репин исполнит знаменитый Скрипичный концерт Бруха - романтическое, эффектное и виртуозное произведение. Прозвучит также увертюра к опере "Тангйзер" Вагнера и Первая симфония Сибелиуса.В конце месяца, 27 февраля, в Зале Зарядье выступит замечательный виолончелист Борис Андрианов. Вместе с ним на сцену выйдет Большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижировать будет Филипп Чижевский. Борис Андрианов известен, в том числе, своим сотрудничеством с современными композиторами, он неоднократно становился первым исполнителем произведений выдающихся композиторов наших дней.В этот вечер он исполнит сочинение Гии Канчели T.D.S. для виолончели с оркестром. Кстати, премьера этой партитуры в 2018 году также состоялась в Зале Зарядье. Многие слушатели знают Канчели в первую очередь как автора популярнейшей музыки к фильмам и спектаклям. Именно он был автором музыки к фильмам, например, "Мимино" и "Кин-дза-дза!". Композитор сочетал самые разные музыкальные дарования: умение сочинять шлягеры и очень серьезную, глубокую музыку, "говоря" со слушателем уже современным языком. В этот же вечер прозвучит Пятнадцатая симфония Шостаковича, который, кстати, тоже писал для кино.Реквием и не толькоСреди всех реквиемов, то есть музыки для заупокойной католической мессы, наиболее известны произведения Моцарта и Верди. Реквием чешского композитора Антонина Дворжака (6 февраля) звучит куда реже, но не уступает по красоте музыки и глубине. Это – одна из главных духовных партитур композитора, глубоко верующего христианина. В этом году исполняется 135 лет с момента его написания. Кстати, именно тогда же, в 1890 году, композитор по приглашению Чайковского, с которым его связывала дружба, посетил Россию, дирижировал концертами своей симфонической музыки в Москве и Петербурге.Реквием на канонический текст Дворжак писал очень быстро, уединившись в сельской местности. Начал работу в первые месяцы года, а к осени уже полностью закончил все номера и начал оркестровку произведения. Монументальный опус предназначен для четырех солистов, хора, органа и оркестра. Премьера сочинения состоялась в 1891 году в Бирмингеме с огромным успехом.Еще одно сочинение, связанное с жанром реквиема, прозвучит в Зале Зарядье 17 февраля. Симфония-реквием английского композитора ХХ века Бенджамина Бриттена – единственный случай, когда жанр католической мессы соединен с симфонией. Партитуру композитор писал в 1940 году, куда Бриттен уехал из все более военизировавшейся Англии. Заказ на сочинение он получил от японского правительства – музыка писалась к 2600-летию правящей династии. Однако в итоге сочинение отклонили, сославшись на неуместный для даты католицизм и мрачный характер музыки. В итоге премьера состоялась в Нью-Йорке в 1941 году. Кстати, у Бриттена есть еще одно очень известное сочинение, связанное с заупокойной мессой – Военный реквием. Однако оно было написано гораздо позже, в начале 1960-х годов. В этот же вечер будет исполнен Второй концерт для фортепиано с оркестром Шостаковича (солировать будет Дмитрий Маслеев) и музыка Стравинского к балету "Петрушка".В 2024 году исполнилось 200 лет со дня рождения австрийского композитора Антона Брукнера. Поскольку жизнь концертных залов и театров отсчитывается не календарными годами, а сезонами, то юбилейную дату в Зале Зарядье продолжают отмечать. Известный симфонист позднего романтизма, Брукнер был человеком глубоко и искренне верующим. Современники вспоминали, что иногда, заслышав колокольный звон за окном, он мог упасть на колени и начать молиться прямо в середине занятия со своими учениками. Неудивительно, что духовные сочинения составляют важную часть его наследия.В Зале Зарядье 26 февраля прозвучит его Месса №3. Работа над произведением шла многие годы. Первые репетиции прошли в 1860-х, однако дирижер Иоганн Хербек назвал произведение слишком длинным и неподъемным. Композитор взялся за переделки и в 1872 году сам продирижировал премьерой сочинения. Хербек изменил свое мнение о партитуре и назвал мессу одной из величайших. Но тут уже Брукнер не мог остановиться и продолжал вносить правки вплоть до конца 1890-х годов. В одном концерте с мессой Брукнера прозвучит Третья "Шотландская" симфония Мендельсона.Хоровая музыкаОсобняком в программе февраля стоит выступление 24 февраля Праздничного хора Московского Данилова монастыря. Кстати, концерт состоится в первый день Масленицы. Этот коллектив – первый профессиональный мужской монастырский хор, воссозданный в конце 80-х годов XX века в Москве по образцу хора Даниловой обители конца XIII века. В репертуаре хора – более двух тысяч произведений и полсотни оригинальных концертных программ. Музыканты представят интересную и очень разнообразную палитру духовной музыки разных лет от древних кантов и духовных стихов (фольклорных песен на христианские темы и сюжеты) до произведений современных композиторов, которую пишут богослужебную музыку. Второе отделение концерта будет посвящено русским народным песням.

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культпоход, вадим репин, гия канчели, москва, концертный зал "зарядье"