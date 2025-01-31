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Белоруссия призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными - РИА Новости, 31.01.2025
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17:15 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/zapad-1996683640.html
Белоруссия призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными
Белоруссия призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными - РИА Новости, 31.01.2025
Белоруссия призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными
Белорусская делегация в ОБСЕ выразила сожаление в связи с продолжающейся безосновательной критикой Минска из-за президентских выборов и заявила, что странам... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:15:00+03:00
2025-01-31T17:15:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
вена
александр лукашенко
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Белорусская делегация в ОБСЕ выразила сожаление в связи с продолжающейся безосновательной критикой Минска из-за президентских выборов и заявила, что странам Запада следует сменить тон на уважительный, если они хотят быть услышанными. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах. "Если среди государств политического Запада есть страны, по-настоящему заинтересованные в том, чтобы их услышали, мы по-дружески рекомендуем им сменить тон с высокомерного на спокойный и уважительный. Ораторы, убежденные в своей абсолютной правоте – во всём и всегда, безусловно, могут продолжить свою бессмысленную "работу в пустую". В Беларуси же всегда хорошо слышен голос друзей – непредвзятый и доброжелательный", - приводятся на сайте представительства Белоруссии при ОБСЕ выступление белорусских дипломатов на заседании постоянного совета организации в Вене. Дипломаты подчеркнули, что в Белоруссии с сожалением отмечают продолжение безосновательной критики республики со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз. "В Беларуси приняли к сведению представленные заявления стран Запада в связи с состоявшимися в Беларуси выборами. Такая реакция нас не удивила. Мы вынуждены констатировать, что это заявление намеренно искажает факты и не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире. Причем эта риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене "коллективного Запада". Такая позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений западных стран с Беларусью", - подчеркивается в выступлении белорусской делегации. В свою очередь, говорится в заявлении, нормализация этих отношений могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире. "Очевидна и разница между оценками посетивших Беларусь наблюдателей из более чем 50 стран, включая западные, и заранее заготовленными озвученными сегодня штампами. Собственно, под влиянием некоторых из этих стран БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси. Белорусы же, сделав свой выбор, четко высказались за продолжение линии на построение сильного и процветающего государства и на формирование собственной, отвечающей нашей истории, традициям и менталитету модели современного демократического гражданского общества", - подчеркнули белорусские дипломат. Они обратили внимание западных коллег, что продолжение и наращивание санкционного давления, тупиковость и контрпродуктивность которого уже давно не вызывает сомнений, не повлияет на избранный гражданами Белоруссии курс.
https://ria.ru/20250129/forum-1996118688.html
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https://ria.ru/20250129/zapad-1996069597.html
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в мире, белоруссия, минск, вена, александр лукашенко, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Вена, Александр Лукашенко, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Выборы президента Белоруссии — 2025
Белоруссия призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными

Белорусская делегация в ОБСЕ призвала Запад сменить тон, чтобы быть услышанными

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Белорусская делегация в ОБСЕ выразила сожаление в связи с продолжающейся безосновательной критикой Минска из-за президентских выборов и заявила, что странам Запада следует сменить тон на уважительный, если они хотят быть услышанными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей на прошедших 26 января выборах.
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"Если среди государств политического Запада есть страны, по-настоящему заинтересованные в том, чтобы их услышали, мы по-дружески рекомендуем им сменить тон с высокомерного на спокойный и уважительный. Ораторы, убежденные в своей абсолютной правоте – во всём и всегда, безусловно, могут продолжить свою бессмысленную "работу в пустую". В Беларуси же всегда хорошо слышен голос друзей – непредвзятый и доброжелательный", - приводятся на сайте представительства Белоруссии при ОБСЕ выступление белорусских дипломатов на заседании постоянного совета организации в Вене.
Дипломаты подчеркнули, что в Белоруссии с сожалением отмечают продолжение безосновательной критики республики со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз.
"В Беларуси приняли к сведению представленные заявления стран Запада в связи с состоявшимися в Беларуси выборами. Такая реакция нас не удивила. Мы вынуждены констатировать, что это заявление намеренно искажает факты и не учитывает объективные реалии в Беларуси и мире. Причем эта риторика используется на фоне собственных системных проблем, нарастающей внутренней разобщенности, деградации позиций на международной арене "коллективного Запада". Такая позиция, как свидетельствует объективный опыт последних десятилетий, не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений западных стран с Беларусью", - подчеркивается в выступлении белорусской делегации.
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В свою очередь, говорится в заявлении, нормализация этих отношений могла бы быть выгодна прежде всего инициаторам заявления для решения общих для всех проблем в европейском регионе и мире.
"Очевидна и разница между оценками посетивших Беларусь наблюдателей из более чем 50 стран, включая западные, и заранее заготовленными озвученными сегодня штампами. Собственно, под влиянием некоторых из этих стран БДИПЧ и приняло решение о неучастии в наблюдении за выборами в Беларуси. Белорусы же, сделав свой выбор, четко высказались за продолжение линии на построение сильного и процветающего государства и на формирование собственной, отвечающей нашей истории, традициям и менталитету модели современного демократического гражданского общества", - подчеркнули белорусские дипломат.
Они обратили внимание западных коллег, что продолжение и наращивание санкционного давления, тупиковость и контрпродуктивность которого уже давно не вызывает сомнений, не повлияет на избранный гражданами Белоруссии курс.
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Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе
29 января, 11:19
 
В миреБелоруссияМинскВенаАлександр ЛукашенкоОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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