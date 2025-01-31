https://ria.ru/20250131/zaharova-1996729519.html
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки - РИА Новости, 31.01.2025
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:37:00+03:00
2025-01-31T22:37:00+03:00
2025-01-31T22:43:00+03:00
саранск
мария захарова
общество
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости. Лиса является одним из символов Саранска, её скульптуры и изображения можно найти по всему городу. Она также изображена на гербе столицы Мордовии. Захарова ранее провела выездной брифинг в Саранске, а также встретилась с участниками спецоперации в филиале Фонда "Защитники Отечества".
саранск
РИА Новости
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РИА Новости
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Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске
Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске.
2025-01-31T22:37
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PT0M11S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саранск, мария захарова, общество, видео
Саранск, Мария Захарова, Общество
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-31T22:37
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PT0M11S
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
Мордовский молодежный центр подарил Захаровой игрушечную лису и варежки