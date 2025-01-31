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Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки

Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки - РИА Новости, 31.01.2025

Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие... РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T22:37:00+03:00

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саранск

мария захарова

общество

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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости. Лиса является одним из символов Саранска, её скульптуры и изображения можно найти по всему городу. Она также изображена на гербе столицы Мордовии. Захарова ранее провела выездной брифинг в Саранске, а также встретилась с участниками спецоперации в филиале Фонда "Защитники Отечества".

саранск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске. 2025-01-31T22:37 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саранск, мария захарова, общество, видео