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Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки - РИА Новости, 31.01.2025
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22:37 31.01.2025 (обновлено: 22:43 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/zaharova-1996729519.html
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки - РИА Новости, 31.01.2025
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:37:00+03:00
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саранск
мария захарова
общество
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости. Лиса является одним из символов Саранска, её скульптуры и изображения можно найти по всему городу. Она также изображена на гербе столицы Мордовии. Захарова ранее провела выездной брифинг в Саранске, а также встретилась с участниками спецоперации в филиале Фонда "Защитники Отечества".
саранск
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Встреча Захаровой с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в Саранске
Захарова встретилась с участниками спецоперации в Фонде "Защитники Отечества" в столице Мордовии Саранске.
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РИА Новости
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саранск, мария захарова, общество, видео
Саранск, Мария Захарова, Общество
Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки
САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости.
2025-01-31T22:37
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Захаровой в Мордовии подарили лису и варежки

Мордовский молодежный центр подарил Захаровой игрушечную лису и варежки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок от Мордовского республиканского молодежного центра мягкую игрушку лисы и мордовские мягкие варежки, передает корреспондент РИА Новости.
Лиса является одним из символов Саранска, её скульптуры и изображения можно найти по всему городу. Она также изображена на гербе столицы Мордовии.
Захарова ранее провела выездной брифинг в Саранске, а также встретилась с участниками спецоперации в филиале Фонда "Защитники Отечества".
 
СаранскМария ЗахароваОбщество
 
 
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