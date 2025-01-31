https://ria.ru/20250131/zaharova-1996608494.html

Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе

Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе - РИА Новости, 31.01.2025

Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе

Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:30:00+03:00

2025-01-31T13:30:00+03:00

2025-01-31T13:30:00+03:00

россия

мария захарова

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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита, в свою очередь, заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. "Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника", - сказала Захарова на брифинге. "Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия", - добавила она. Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.

https://ria.ru/20250128/mizulina--1995868460.html

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россия, мария захарова, европарламент, youtube