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Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе - РИА Новости, 31.01.2025
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13:30 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/zaharova-1996608494.html
Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе
Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе - РИА Новости, 31.01.2025
Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе
Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:30:00+03:00
2025-01-31T13:30:00+03:00
россия
мария захарова
европарламент
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита, в свою очередь, заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. "Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника", - сказала Захарова на брифинге. "Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия", - добавила она. Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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россия, мария захарова, европарламент, youtube
Россия, Мария Захарова, Европарламент, YouTube
Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе

Захарова назвала высказывания европейских политиков о "Сигме бой" безумием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Высказывания европейских политиков о российской песне "Сигма бой" являются безумием и клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита, в свою очередь, заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.
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"Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника", - сказала Захарова на брифинге.
"Можно запретить, я не знаю, бурых медведей. Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. Можно наказывать воду за то, что она в мировом океане на какой-то своей стадии касалась берегов России. Это из разряда безумия", - добавила она.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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