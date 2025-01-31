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Захарова раскритиковала участие Зеленского в церемонии в Освенциме - РИА Новости, 31.01.2025
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11:16 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/zaharova-1996567260.html
Захарова раскритиковала участие Зеленского в церемонии в Освенциме
Захарова раскритиковала участие Зеленского в церемонии в Освенциме - РИА Новости, 31.01.2025
Захарова раскритиковала участие Зеленского в церемонии в Освенциме
Участие Владимира Зеленского в церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, стало проявлением цинизма, видеть... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:16:00+03:00
2025-01-31T11:16:00+03:00
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освенцим
россия
польша
владимир зеленский
мария захарова
степан бандера
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, стало проявлением цинизма, видеть это было отвратительно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тем отвратительнее было видеть на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме... как там находился Зеленский. В те дни, в которые отмечаются дни памяти жертв Холокоста... главарь киевского режима, который собственноручно подписывает документы и отдает приказы о сносе памятников, о глорификации, героизации коллаборационистов и нацистских приспешников... зная, что в рядах ВСУ находятся представители националистических батальонов, у которых символика та же самая, как у эсэсовцев, стоит и "показушно" сопереживает жертвам Холокоста", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила о том, что Зеленский проявляет неустанную заботу о прославлении и увековечении памяти Степана Бандеры, Романа Шухевича и других пособников нацистов. "Что же он не рассказал о том, как возводил в ранг буквально святых тех, на руках которых кровь сотен тысяч неповинных женщин, стариков, детей, кстати говоря, разных тоже национальностей? Вот это и есть цинизм", - отметила она. Захарова отметила также, что появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Международный День памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, в том числе около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны. Бандера - лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995812183.html
https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995510702.html
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в мире, освенцим, россия, польша, владимир зеленский, мария захарова, степан бандера
В мире, Освенцим, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Степан Бандера
Захарова раскритиковала участие Зеленского в церемонии в Освенциме

Захарова назвала участие Зеленского в церемонии в Освенциме проявлением цинизма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, стало проявлением цинизма, видеть это было отвратительно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тем отвратительнее было видеть на мероприятиях в Бабьем Яре и польском Освенциме... как там находился Зеленский. В те дни, в которые отмечаются дни памяти жертв Холокоста... главарь киевского режима, который собственноручно подписывает документы и отдает приказы о сносе памятников, о глорификации, героизации коллаборационистов и нацистских приспешников... зная, что в рядах ВСУ находятся представители националистических батальонов, у которых символика та же самая, как у эсэсовцев, стоит и "показушно" сопереживает жертвам Холокоста", - сказала Захарова на брифинге.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц). 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 02:43
Она напомнила о том, что Зеленский проявляет неустанную заботу о прославлении и увековечении памяти Степана Бандеры, Романа Шухевича и других пособников нацистов.
"Что же он не рассказал о том, как возводил в ранг буквально святых тех, на руках которых кровь сотен тысяч неповинных женщин, стариков, детей, кстати говоря, разных тоже национальностей? Вот это и есть цинизм", - отметила она.
Захарова отметила также, что появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши.
Международный День памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, в том числе около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Захарова оценила отказ Польши позвать посла России на церемонию в Освенцим
26 января 2023, 01:59
В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
Бандера - лидер запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Шухевич - один из бывших руководителей ОУН*-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима
26 января, 06:13
 
В миреОсвенцимРоссияПольшаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСтепан Бандера
 
 
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