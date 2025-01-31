https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996669339.html

В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием

В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием - РИА Новости, 31.01.2025

В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием

Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:32:00+03:00

2025-01-31T16:32:00+03:00

2025-01-31T16:32:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о вооруженном мужчине на балконе многоквартирного дома, расположенного на Молодежной улице. "Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлен и доставлен в территориальный отдел житель Пензенской области 1992 года рождения", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, у него изъят предмет, схожий с пистолетом, который отправлен на исследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250110/lyubertsy-1993196612.html

химки (городской округ в московской области)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), химки (городской округ в московской области)