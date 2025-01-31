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В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием - РИА Новости, 31.01.2025
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16:32 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996669339.html
В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием
В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием - РИА Новости, 31.01.2025
В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием
Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:32:00+03:00
2025-01-31T16:32:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о вооруженном мужчине на балконе многоквартирного дома, расположенного на Молодежной улице. "Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлен и доставлен в территориальный отдел житель Пензенской области 1992 года рождения", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, у него изъят предмет, схожий с пистолетом, который отправлен на исследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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химки (городской округ в московской области)
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Химки (городской округ в Московской области)
В Химках задержали мужчину, вышедшего на балкон многоэтажки с оружием

Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в Химках

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция задержала вооруженного мужчину на балконе многоэтажки в подмосковных Химках, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.
В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение о вооруженном мужчине на балконе многоквартирного дома, расположенного на Молодежной улице.
«
"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлен и доставлен в территориальный отдел житель Пензенской области 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, у него изъят предмет, схожий с пистолетом, который отправлен на исследование.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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