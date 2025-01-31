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В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда - РИА Новости, 31.01.2025
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда
Подозреваемый в покушении на убийство, напавший на двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, задержан в Новосибирской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:25:00+03:00
2025-01-31T05:25:00+03:00
2025-01-31T08:36:00+03:00
происшествия
новосибирская область
барабинск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство, напавший на двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, задержан в Новосибирской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск-Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции", - написала Волк в своем Telegram-канале. Представитель МВД РФ отметила, что сотрудники полиции эвакуировали пассажиров из вагона, затем задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии. Пострадавшие госпитализированы, в настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ", - добавила Волк.По предварительным данным восточного межрегионального СУТСК России, ночью 30 января 2025 года 68-летний житель Томской области, находясь в купе восьмого вагона пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне Каргат-Барабинск беспричинно, из хулиганских побуждений, с имевшимися при нем двумя ножами начал требовать покинуть купе вагона следовавших с ним двух попутчиков, угрожая им убийством. Получив отказ, он нанес каждому из них по удару ножом. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250130/troitsk-1996382754.html
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Задержание дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её данным, один из пассажиров поезда Томск-Адлер начал себя агрессивно вести, ударил ножом мужчину и женщину. В Барабинске людей из вагона эвакуировали, а подозреваемого задержали. Пострадавшие госпитализированы.
На опубликованных Волк кадрах можно увидеть, как мужчина, лёжа на верхней полке, предположительно, отмахивается ножами от силовиков.
2025-01-31T05:25
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происшествия, новосибирская область, барабинск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новосибирская область, Барабинск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда
МВД: в Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда