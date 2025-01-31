https://ria.ru/20250131/zaderzhanie-1996521906.html

В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда

В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда - РИА Новости, 31.01.2025

В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего на пассажиров поезда

Подозреваемый в покушении на убийство, напавший на двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, задержан в Новосибирской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:25:00+03:00

2025-01-31T05:25:00+03:00

2025-01-31T08:36:00+03:00

происшествия

новосибирская область

барабинск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство, напавший на двух пассажиров в поезде Томск-Адлер, задержан в Новосибирской области, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск-Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции", - написала Волк в своем Telegram-канале. Представитель МВД РФ отметила, что сотрудники полиции эвакуировали пассажиров из вагона, затем задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии. Пострадавшие госпитализированы, в настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ", - добавила Волк.По предварительным данным восточного межрегионального СУТСК России, ночью 30 января 2025 года 68-летний житель Томской области, находясь в купе восьмого вагона пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне Каргат-Барабинск беспричинно, из хулиганских побуждений, с имевшимися при нем двумя ножами начал требовать покинуть купе вагона следовавших с ним двух попутчиков, угрожая им убийством. Получив отказ, он нанес каждому из них по удару ножом. Пассажиры, получив травмы, покинули вагон и в дальнейшем были госпитализированы в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20250130/troitsk-1996382754.html

новосибирская область

барабинск

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Задержание дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда В Новосибирской области задержали дебошира, напавшего с ножом на пассажиров поезда, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её данным, один из пассажиров поезда Томск-Адлер начал себя агрессивно вести, ударил ножом мужчину и женщину. В Барабинске людей из вагона эвакуировали, а подозреваемого задержали. Пострадавшие госпитализированы. На опубликованных Волк кадрах можно увидеть, как мужчина, лёжа на верхней полке, предположительно, отмахивается ножами от силовиков. 2025-01-31T05:25 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, барабинск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)