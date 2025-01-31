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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.01.2025
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12:42 31.01.2025 (обновлено: 12:44 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/yug-1996593426.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.01.2025
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих и 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:42:00+03:00
2025-01-31T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих и 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

ВСУ потеряли до 1445 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих и 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, за этот период ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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