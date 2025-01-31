https://ria.ru/20250131/yug-1996593426.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 31.01.2025

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих и 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:42:00+03:00

2025-01-31T12:42:00+03:00

2025-01-31T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих и 13 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, за этот период ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)