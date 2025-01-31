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Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку - РИА Новости, 31.01.2025
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку
Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:09:00+03:00
2025-01-31T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2017–2023 годах Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключено более 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку продукции военного назначения, в том числе для обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях, на общую сумму более полумиллиарда рублей. Отмечается, что к исполнению контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ОАО "Пятигорский завод "Импульс". Подчеркивается, что контроль качества и техническая приемка поставляемой указанным предприятием продукции возлагались на Болгарева.Как рассказали в СК, в период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от гендиректора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, а также общее покровительство при исполнении ГОЗ."По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - заключили в Следственном комитете.
https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, пятигорск
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Пятигорск
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку
Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку на 14 млн рублей
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Военными следственными органами СК России
расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017–2023 годах Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключено более 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку продукции военного назначения, в том числе для обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях, на общую сумму более полумиллиарда рублей. Отмечается, что к исполнению контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ОАО "Пятигорский завод "Импульс". Подчеркивается, что контроль качества и техническая приемка поставляемой указанным предприятием продукции возлагались на Болгарева.
Как рассказали в СК, в период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от гендиректора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко
взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, а также общее покровительство при исполнении ГОЗ.
"По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - заключили в Следственном комитете.