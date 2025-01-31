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Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку

Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку - РИА Новости, 31.01.2025

Начальника представительства Минобороны арестовали за взятку

Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T09:09:00+03:00

2025-01-31T09:09:00+03:00

2025-01-31T09:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода "Импульс" в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2017–2023 годах Минобороны России при исполнении гособоронзаказа заключено более 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку продукции военного назначения, в том числе для обеспечения подразделений, участвующих в боевых действиях, на общую сумму более полумиллиарда рублей. Отмечается, что к исполнению контрактов в качестве субподрядчика привлекалось ОАО "Пятигорский завод "Импульс". Подчеркивается, что контроль качества и техническая приемка поставляемой указанным предприятием продукции возлагались на Болгарева.Как рассказали в СК, в период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от гендиректора ОАО "Пятигорский завод "Импульс" Сергея Кузьменко взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, а также общее покровительство при исполнении ГОЗ."По ходатайству военного следователя суд избрал Болгареву меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - заключили в Следственном комитете.

https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html

https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, пятигорск