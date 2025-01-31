В Одессе прогремел взрыв
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Ранее в пятницу вечером в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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"В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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