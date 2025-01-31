https://ria.ru/20250131/vzryv-1996719201.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:49:00+03:00

2025-01-31T20:49:00+03:00

2025-01-31T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

одесса

кировоградская область

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Ранее в пятницу вечером в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесса

кировоградская область

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Наталья Макарова

в мире, россия, одесса, кировоградская область, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины