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В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 31.01.2025 (обновлено: 08:23 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vzryv-1996532100.html
В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 31.01.2025
В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на пятницу... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:22:00+03:00
2025-01-31T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на пятницу после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, ряд населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996325670.html
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запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры после взрывов

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на пятницу после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, ряд населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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