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Россиянам назвали важную выплату, которая увеличится с 1 февраля

Россиянам назвали важную выплату, которая увеличится с 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2025

Россиянам назвали важную выплату, которая увеличится с 1 февраля

Материнский капитал будет увеличен на 9,5 процента с 1 февраля, рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T02:17:00+03:00

2025-01-31T02:17:00+03:00

2025-01-31T02:17:00+03:00

общество

россия

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

материнский капитал

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Материнский капитал будет увеличен на 9,5 процента с 1 февраля, рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.После повышения маткапитал на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен до 1 января 2020 года, составит 690,3 тысячи рублей, на второго и последующего — 912,2 тысяч рублей, рассказала экономист.До этого предполагалось увеличить маткапитал лишь на 7,3 процента, но официальная инфляция оказалась выше прогнозируемой, поэтому величина выплаты была пересмотрена в большую сторону, добавила она.Маткапиталом могут воспользоваться родители, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином РФ. Получить сертификат на рожденных после 15 апреля 2020 года детей можно автоматически на портале Госуслуг — он придет в личный кабинет в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе.

https://ria.ru/20250125/sotsvyplaty-1995418220.html

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общество, россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, материнский капитал