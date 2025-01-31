https://ria.ru/20250131/vykhodnye-1996516627.html
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале - РИА Новости, 31.01.2025
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:24:00+03:00
2025-01-31T02:24:00+03:00
2025-01-31T04:03:00+03:00
общество
headhunter
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151286/17/1512861734_0:0:2000:1124_1920x0_80_0_0_58f1500608ab33f284b6c196a7cbdbb8.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май", - сказала Владимирова. Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая. Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151286/17/1512861734_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_54b6f37fe50ed345a86d921f2e8d1289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, headhunter, праздники
Общество, HeadHunter, Праздники
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май", - сказала Владимирова.
Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая.
Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.