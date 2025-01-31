https://ria.ru/20250131/vykhodnye-1996516627.html

Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале

Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале - РИА Новости, 31.01.2025

Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале

День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T02:24:00+03:00

2025-01-31T02:24:00+03:00

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общество

headhunter

праздники

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май", - сказала Владимирова. Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая. Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html

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общество, headhunter, праздники