Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 31.01.2025 (обновлено: 04:03 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vykhodnye-1996516627.html
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале - РИА Новости, 31.01.2025
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале
День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:24:00+03:00
2025-01-31T04:03:00+03:00
общество
headhunter
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151286/17/1512861734_0:0:2000:1124_1920x0_80_0_0_58f1500608ab33f284b6c196a7cbdbb8.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май", - сказала Владимирова. Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая. Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151286/17/1512861734_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_54b6f37fe50ed345a86d921f2e8d1289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, headhunter, праздники
Общество, HeadHunter, Праздники
Россиянам объяснили, почему не будет трех выходных подряд в феврале

Юрист Владимирова: дополнительный выходной с 24 февраля перенесли на 8 мая

© Depositphotos.com / Shell114Мужчина отдыхает на кровати
Мужчина отдыхает на кровати - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Depositphotos.com / Shell114
Мужчина отдыхает на кровати. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май", - сказала Владимирова.
Она объяснила, что это решение принято правительством и утверждено в постановлении "О переносе выходных дней на 2025 год". Так, выходной день с воскресенья 23 февраля перенесся на четверг 8 мая.
Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели мая будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году
15 января, 02:17
 
ОбществоHeadHunterПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала