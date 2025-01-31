Рейтинг@Mail.ru
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 31.01.2025 (обновлено: 19:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vybory-1996711037.html
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра - РИА Новости, 31.01.2025
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:33:00+03:00
2025-01-31T19:49:00+03:00
политика
свердловская область
березовский
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996712373_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_515f710499960fe487a968fd9ae3ded0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за другого кандидата, Юлию Маслакову, отдано втрое больше, сообщили РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Выборы мэра в Березовском прошли в четверг, голосование проходило в гордуме. Местные СМИ окрестили событие сенсационным, заявлялось, что "обошла" действующего главу "технический кандидат" Маслакова – работник администрации Березовского и "жена шофера мэра Писцова". "Конкурсная комиссия из десяти человек допустила до выборов двух. За Маслакову Юлию Олеговну проголосовали 17 человек, за Писцова Евгения Рудольфовича – шесть человек", – сказала собеседница агентства, заявив, что информацией, является ли Маслакова супругой водителя Писцова, не обладает. В ведомстве подчеркнули: Маслакова подала заявление, что снимает свою кандидатуру до начала голосования, причина самоотвода в документе указана не была. Заявление не приняли, так как по регламенту его необходимо подавать заранее. На вопрос, объявят ли новый конкурс, если Маслакова все-таки откажется от поста мэра, в думе ответили, что решение будут принимать депутаты. "С момента выборов должно пройти 15 дней, в течение которых она должна вступить в должность, поэтому просто сейчас ждем ее дальнейшие действия", – заключили в орготделе. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 76,9 тысячи человек, с декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она является завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.
https://ria.ru/20240316/zaderzhannaya-1933551503.html
https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933493746.html
свердловская область
березовский
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996712373_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f8a14e1e97b65b446d3ce1d0a3432e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, свердловская область, березовский, екатеринбург
Политика, Свердловская область, Березовский, Екатеринбург
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра

Действующий глава города-спутника Екатеринбурга Писцов проиграл на выборах мэра

© Фото : Евгений Писцов/TelegramГлава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов
Глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Евгений Писцов/Telegram
Глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за другого кандидата, Юлию Маслакову, отдано втрое больше, сообщили РИА Новости в орготделе думы муниципалитета.
Выборы мэра в Березовском прошли в четверг, голосование проходило в гордуме. Местные СМИ окрестили событие сенсационным, заявлялось, что "обошла" действующего главу "технический кандидат" Маслакова – работник администрации Березовского и "жена шофера мэра Писцова".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Задержанная за попытку порчи бюллетеней на Урале является профессором УрФУ
16 марта 2024, 19:39
"Конкурсная комиссия из десяти человек допустила до выборов двух. За Маслакову Юлию Олеговну проголосовали 17 человек, за Писцова Евгения Рудольфовича – шесть человек", – сказала собеседница агентства, заявив, что информацией, является ли Маслакова супругой водителя Писцова, не обладает.
В ведомстве подчеркнули: Маслакова подала заявление, что снимает свою кандидатуру до начала голосования, причина самоотвода в документе указана не была. Заявление не приняли, так как по регламенту его необходимо подавать заранее. На вопрос, объявят ли новый конкурс, если Маслакова все-таки откажется от поста мэра, в думе ответили, что решение будут принимать депутаты.
«
"С момента выборов должно пройти 15 дней, в течение которых она должна вступить в должность, поэтому просто сейчас ждем ее дальнейшие действия", – заключили в орготделе.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 76,9 тысячи человек, с декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она является завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Екатеринбурге женщина попыталась испортить бюллетени зеленкой
16 марта 2024, 14:57
 
ПолитикаСвердловская областьБерезовскийЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала