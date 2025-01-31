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Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра - РИА Новости, 31.01.2025
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:33:00+03:00
2025-01-31T19:33:00+03:00
2025-01-31T19:49:00+03:00
политика
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березовский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за другого кандидата, Юлию Маслакову, отдано втрое больше, сообщили РИА Новости в орготделе думы муниципалитета. Выборы мэра в Березовском прошли в четверг, голосование проходило в гордуме. Местные СМИ окрестили событие сенсационным, заявлялось, что "обошла" действующего главу "технический кандидат" Маслакова – работник администрации Березовского и "жена шофера мэра Писцова". "Конкурсная комиссия из десяти человек допустила до выборов двух. За Маслакову Юлию Олеговну проголосовали 17 человек, за Писцова Евгения Рудольфовича – шесть человек", – сказала собеседница агентства, заявив, что информацией, является ли Маслакова супругой водителя Писцова, не обладает. В ведомстве подчеркнули: Маслакова подала заявление, что снимает свою кандидатуру до начала голосования, причина самоотвода в документе указана не была. Заявление не приняли, так как по регламенту его необходимо подавать заранее. На вопрос, объявят ли новый конкурс, если Маслакова все-таки откажется от поста мэра, в думе ответили, что решение будут принимать депутаты. "С момента выборов должно пройти 15 дней, в течение которых она должна вступить в должность, поэтому просто сейчас ждем ее дальнейшие действия", – заключили в орготделе. Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга, в нем проживает порядка 76,9 тысячи человек, с декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она является завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.
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РИА Новости
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Политика, Свердловская область, Березовский, Екатеринбург
Глава города-спутника Екатеринбурга проиграл на выборах мэра
Действующий глава города-спутника Екатеринбурга Писцов проиграл на выборах мэра
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Евгений Писцов проиграл на выборах мэра, за него проголосовали шесть человек, тогда как за другого кандидата, Юлию Маслакову, отдано втрое больше, сообщили РИА Новости в орготделе думы муниципалитета.
Выборы мэра в Березовском
прошли в четверг, голосование проходило в гордуме. Местные СМИ окрестили событие сенсационным, заявлялось, что "обошла" действующего главу "технический кандидат" Маслакова – работник администрации Березовского и "жена шофера мэра Писцова".
"Конкурсная комиссия из десяти человек допустила до выборов двух. За Маслакову Юлию Олеговну проголосовали 17 человек, за Писцова Евгения Рудольфовича – шесть человек", – сказала собеседница агентства, заявив, что информацией, является ли Маслакова супругой водителя Писцова, не обладает.
В ведомстве подчеркнули: Маслакова подала заявление, что снимает свою кандидатуру до начала голосования, причина самоотвода в документе указана не была. Заявление не приняли, так как по регламенту его необходимо подавать заранее. На вопрос, объявят ли новый конкурс, если Маслакова все-таки откажется от поста мэра, в думе ответили, что решение будут принимать депутаты.
«
"С момента выборов должно пройти 15 дней, в течение которых она должна вступить в должность, поэтому просто сейчас ждем ее дальнейшие действия", – заключили в орготделе.
Березовский городской округ – город-спутник Екатеринбурга
, в нем проживает порядка 76,9 тысячи человек, с декабря 2011 года главой муниципалитета являлся Евгений Писцов. Про Юлию Маслакову известно, что она является завотделом инвестиционного развития администрации Березовского – об этом говорится на сайте мэрии.