https://ria.ru/20250131/vulin-1996704806.html
Россия, в отличие от Запада, никогда не шантажировала Сербию, заявил Вулин
Россия, в отличие от Запада, никогда не шантажировала Сербию, заявил Вулин - РИА Новости, 31.01.2025
Россия, в отличие от Запада, никогда не шантажировала Сербию, заявил Вулин
Россия в отличие от Запада никогда не принуждала Сербию ни к каким решениям в политике и экономике, не шантажировала официальный Белград, заявил сербский... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:52:00+03:00
2025-01-31T18:52:00+03:00
2025-01-31T18:53:00+03:00
в мире
россия
сербия
белград (город)
александр вулин
евросоюз
нато
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg
БЕЛГРАД, 31 янв – РИА Новости. Россия в отличие от Запада никогда не принуждала Сербию ни к каким решениям в политике и экономике, не шантажировала официальный Белград, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. "РФ и в эти тяжелые моменты всегда учитывала, чтобы мы были хорошо снабжены газом, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы цена была более чем честной, намного ниже рыночной, чтобы мы не ощутили того, что ощущает целая Европа. Найдите хоть один пример того, что Россия шантажирует нас чем-либо, а сколько раз нас шантажировал ЕС?" - цитирует Вулина его пресс-служба. По его словам, Россия никогда не требовала от Сербии введения санкций против какой-либо страны. "От РФ слышали принципиальную позицию – не вступайте в НАТО, это для нас неприятельское поведение, тут нет вопросов. О ЕС всегда говорили – это ваш выбор, у вас есть право на это, мы же вам предлагаем БРИКС. Сотрудничайте с США, Китаем, кем угодно, никогда не было разговоров на эту тему. А с другой стороны, постоянно слышите: если будете с РФ, то не вступите в ЕС, если будете сотрудничать с русскими, мы вам введем санкции", - отметил замглавы сербского правительства. Вице-премьер Сербии подчеркнул, что "президент Путин – искренний друг Сербии" и нет примеров иного его поведения, а официальный Белград и Москва "больше, чем друзья, мы – союзники".
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b6a9fa2d9ae8aebc90e0bab9682b3c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, белград (город), александр вулин, евросоюз, нато, брикс
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Вулин, Евросоюз, НАТО, БРИКС
Россия, в отличие от Запада, никогда не шантажировала Сербию, заявил Вулин
Вулин: Россия, в отличие от Запада, никогда не принуждала Сербию к чему-либо