https://ria.ru/20250131/vsu-1996620681.html

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025

ВСУ за сутки потеряли более 270 военных в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 270 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, сообщило в пятницу... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:11:00+03:00

2025-01-31T14:11:00+03:00

2025-01-31T14:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье за сутки уничтожили более 270 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56410 военнослужащих, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1660 боевых бронированных машин, 1735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)