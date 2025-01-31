https://ria.ru/20250131/vsu-1996609316.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 31.01.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:32:00+03:00
2025-01-31T13:32:00+03:00
2025-01-31T14:52:00+03:00
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996638450_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c7d1bd633fdffe300824469106b889a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Только что поступило сообщение о том, что на трассе Васильевка – Токмак дрон атаковал гражданскую машину. Пострадал мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай. Он получил множественные осколочные ранения ног и доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - написал Балицкий в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250129/pvo-1996036929.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996638450_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a2e06763ed44e3eea8e22fd5a2165ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Гражданский автомобиль атакован дроном ВСУ в Запорожской области, ранен мужчина