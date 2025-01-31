https://ria.ru/20250131/vsu-1996609316.html

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 31.01.2025

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:32:00+03:00

2025-01-31T13:32:00+03:00

2025-01-31T14:52:00+03:00

запорожская область

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Только что поступило сообщение о том, что на трассе Васильевка – Токмак дрон атаковал гражданскую машину. Пострадал мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай. Он получил множественные осколочные ранения ног и доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - написал Балицкий в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250129/pvo-1996036929.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий