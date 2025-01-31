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В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 31.01.2025 (обновлено: 14:52 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vsu-1996609316.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 31.01.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль
Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:32:00+03:00
2025-01-31T14:52:00+03:00
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений Балицкий."Только что поступило сообщение о том, что на трассе Васильевка – Токмак дрон атаковал гражданскую машину. Пострадал мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай. Он получил множественные осколочные ранения ног и доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Гражданский автомобиль атакован дроном ВСУ в Запорожской области, ранен мужчина

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Васильевка – Токмак в Запорожской области. 31 января 2025
Последствия атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Васильевка – Токмак в Запорожской области. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Васильевка – Токмак в Запорожской области. 31 января 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину в Запорожской области, один мужчина получил тяжелые ранения, он госпитализирован, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Только что поступило сообщение о том, что на трассе Васильевка – Токмак дрон атаковал гражданскую машину. Пострадал мужчина 1951 года рождения, житель села Зеленый Гай. Он получил множественные осколочные ранения ног и доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - написал Балицкий в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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