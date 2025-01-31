https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html

Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области

Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025

Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области

Постоянное представительство России при ООН в Женеве передаст в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о зверствах ВСУ в селе... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:01:00+03:00

2025-01-31T13:01:00+03:00

2025-01-31T17:05:00+03:00

в мире

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вооруженные силы украины

оон

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русское поречное

следственный комитет россии (ск рф)

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ЖЕНЕВА, 31 янв — РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН в Женеве передаст в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области после получения официальной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии."Передадим, как только получим официальную информацию об этом", — отметили в постпредстве. В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года.Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.Пленный уточнил, что украинские боевики получили приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей. Несколько человек они связали, спустили в подвал и кинули туда гранату.Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области.Президент Владимир Путин подчеркивал, что все преступления ВСУ нужно задокументировать, а преступников — найти и наказать.

https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html

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Петренко: "Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное" Пять боевиков ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное, в их числе 8 изнасилованных женщин, тела спрятали в подвалы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Петренко. Один из причастных украинских военных Евгений Фабрисенко арестован. Следователями при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны РФ из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы. Осторожно, жесткие кадры! 2025-01-31T13:01 true PT1M09S

Признательные показания украинского боевика Фабрисенко, признавшегося в убийстве 22 мирных жителей РИА Новости публикует кадры признательных показаний украинского боевика Евгения Фабрисенко. Он признался в убийстве 22 мирных жителей, а также изнасиловании 8 женщин в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. 2025-01-31T13:01 true PT0M39S

Зашедшие в Русское Поречное солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей "Ее поставил на колени, руки за голову и застрелил". Зашедшие в село Русское Поречное в приграничье Курской области солдаты ВСУ избивали, насиловали, а затем убивали мирных жителей, рассказал РИА Новости пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко. 2025-01-31T13:01 true PT1M07S

Пленный украинский боевик: "Спустили в подвал и кинули гранату" Там дедушки с бабушками... спустили в подвал и кинули гранату" Зашедшие в Русское Поречное солдаты ВСУ связали 6 жителей села, спустили в подвал и кинули гранату, рассказал РИА Новости пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко. 2025-01-31T13:01 true PT0M48S

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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины, оон, владимир путин, русское поречное, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко