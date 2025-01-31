Россия продолжит говорить о преступлениях в Курской области, заявил Песков
Песков: Россия продолжит говорить о преступлениях ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на глухоту в мире к преступлениям ВСУ против мирных жителей в Курской области, важно продолжать говорить об этом и взывать к совести.
"Об этом нужно говорить, это нужно озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, все равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию", - сказал Песков журналистам, комментируя военные преступления ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.