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На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат - РИА Новости, 31.01.2025
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12:49 31.01.2025 (обновлено: 13:13 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vsu-1996595233.html
На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат
На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат - РИА Новости, 31.01.2025
На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило в пятницу о задержании начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области по... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило в пятницу о задержании начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области по подозрению в присвоении 55 тысячи долларов выплат пропавших без вести военнослужащих."Сообщено о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который присвоил 2,3 миллиона гривен (55 тысяч долларов) с депонированного счета для пропавших без вести бойцов. Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверял данные и подписывал документы о перечислении денег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Уточняется, что мужчине вменяется статья "Халатное отношение к службе", ему грозит до восьми лет лишения свободы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат

На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат пропавших солдат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило в пятницу о задержании начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области по подозрению в присвоении 55 тысячи долларов выплат пропавших без вести военнослужащих.
"Сообщено о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который присвоил 2,3 миллиона гривен (55 тысяч долларов) с депонированного счета для пропавших без вести бойцов. Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверял данные и подписывал документы о перечислении денег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что мужчине вменяется статья "Халатное отношение к службе", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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