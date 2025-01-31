https://ria.ru/20250131/vsu-1996595233.html

На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат

На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат - РИА Новости, 31.01.2025

На Украине задержали бухгалтера воинской части за кражу выплат

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило в пятницу о задержании начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области по... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:49:00+03:00

2025-01-31T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило в пятницу о задержании начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области по подозрению в присвоении 55 тысячи долларов выплат пропавших без вести военнослужащих."Сообщено о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который присвоил 2,3 миллиона гривен (55 тысяч долларов) с депонированного счета для пропавших без вести бойцов. Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверял данные и подписывал документы о перечислении денег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Уточняется, что мужчине вменяется статья "Халатное отношение к службе", ему грозит до восьми лет лишения свободы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

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вооруженные силы украины, в мире, украина