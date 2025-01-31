ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области, выпустив по ней более 50 снарядов, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 18 населенных пунктов в семи районах области подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 52 снаряда и совершены атаки 23 беспилотниками, из них 14 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах, а также шести транспортных средствах.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка выпущено 10 боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью семи беспилотников, шесть из которых сбиты. Повреждены 11 частных домов, два легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в городе Шебекино после согласования с МО РФ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем селам совершены атаки с помощью трех беспилотников. В Валуйском округе пять сел атакованы с помощью одного артснаряда и шести БПЛА. В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Старый выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки двумя беспилотниками. Над Вейделевским районом и Губкинским округом системой ПВО сбиты четыре БПЛА самолетного типа.
"В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 24 боеприпаса в ходе пяти обстрелов и совершена атака одного беспилотника", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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