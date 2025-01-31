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Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:45:00+03:00
2025-01-31T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "Ива". "Еще несколько дней назад ВСУшники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams", - рассказал он. Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
курская область
суджанский район
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курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области стали добираться до позиции на гусеничной технике

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "Ива".
"Еще несколько дней назад ВСУшники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams", - рассказал он.
Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районВооруженные силы Украины
 
 
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