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Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:45:00+03:00
2025-01-31T08:45:00+03:00
2025-01-31T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "Ива". "Еще несколько дней назад ВСУшники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams", - рассказал он. Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области стали добираться до позиции на гусеничной технике