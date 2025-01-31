https://ria.ru/20250131/vsu-1996534414.html

Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025

Российский морпех раскрыл новую тактику ВСУ в Курской области

ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:45:00+03:00

2025-01-31T08:45:00+03:00

2025-01-31T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ в окрестностях Малой Локни Суджанского района Курской области все чаще стали добираться до позиции на гусеничной технике, сообщил РИА Новости оператор расчета ударных БПЛА 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "Ива". "Еще несколько дней назад ВСУшники курсировали на бронированных машинах и обычных гражданских. Теперь трафик снизился. Поначалу здесь выезжали по три-четыре единицы техники. Мы останавливали их еще до передовой. Сейчас же осторожничают, меняют маршруты. Но зачастили на гусеничных М113, Bradley, Abrams", - рассказал он. Российская группировка войск "Север" продолжает наносить поражение украинским войскам и отражать контратаки в приграничных районах Курской области.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

курская область

суджанский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджанский район, вооруженные силы украины