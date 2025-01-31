Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/vs-1996625324.html
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:22:00+03:00
2025-01-31T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мирный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов в Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html
курская область
россия
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке.
Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов в Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ВС России нанесли удары по порту в Одесской области
30 января, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМирныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала