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ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:22:00+03:00
2025-01-31T14:22:00+03:00
2025-01-31T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов в Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области