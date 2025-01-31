https://ria.ru/20250131/vs-1996625324.html

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.01.2025

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:22:00+03:00

2025-01-31T14:22:00+03:00

2025-01-31T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мирный

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 16 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населенных пунктов в Курской области, а также пяти в Сумской области Украины.

https://ria.ru/20250130/port-1996491032.html

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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины