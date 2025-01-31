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У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза - РИА Новости, 31.01.2025
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14:50 31.01.2025 (обновлено: 14:53 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vozbuditel-1996638644.html
У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза
У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза - РИА Новости, 31.01.2025
У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза
Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:50:00+03:00
2025-01-31T14:53:00+03:00
происшествия
кунгур
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной проверки краевой Роспотребнадзор. Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе по продаже различных вариантов уличных перекусов, в том числе шаурмы. Медикам люди жаловались на признаки пищевого отравления, уточняли в ведомстве. Осведомленный источник агентства указывал, что симптомы болезни пищевого происхождения наблюдались у 25 человек, в том числе у 10 детей. "Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш.Р.), город Кунгур, Пермский край. По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование: обследованы сотрудники кафе, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья. "Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе ИП Имомов Ш.Р. временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html
https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996589906.html
кунгур
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происшествия, кунгур, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кунгур, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза

У отравившихся в шаурмичной в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramРабота СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной проверки краевой Роспотребнадзор.
Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе по продаже различных вариантов уличных перекусов, в том числе шаурмы. Медикам люди жаловались на признаки пищевого отравления, уточняли в ведомстве. Осведомленный источник агентства указывал, что симптомы болезни пищевого происхождения наблюдались у 25 человек, в том числе у 10 детей.
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"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш.Р.), город Кунгур, Пермский край. По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование: обследованы сотрудники кафе, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья.
"Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе ИП Имомов Ш.Р. временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда", - добавили в ведомстве.
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СК возбудил дело после сообщений о массовом отравлении в пермском кафе
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ПроисшествияКунгурПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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