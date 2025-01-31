У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза
У отравившихся в шаурмичной в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramРабота СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
Работа СК РФ в кафе, где произошло массовое отравление в пермском Кунгуре
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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной проверки краевой Роспотребнадзор.
Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе по продаже различных вариантов уличных перекусов, в том числе шаурмы. Медикам люди жаловались на признаки пищевого отравления, уточняли в ведомстве. Осведомленный источник агентства указывал, что симптомы болезни пищевого происхождения наблюдались у 25 человек, в том числе у 10 детей.
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"Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш.Р.), город Кунгур, Пермский край. По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование: обследованы сотрудники кафе, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья.
"Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе ИП Имомов Ш.Р. временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда", - добавили в ведомстве.