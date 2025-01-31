https://ria.ru/20250131/vozbuditel-1996638644.html

У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза

У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза - РИА Новости, 31.01.2025

У отравившихся шаурмой в Пермском крае выявили возбудитель сальмонеллеза

Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:50:00+03:00

2025-01-31T14:50:00+03:00

2025-01-31T14:53:00+03:00

происшествия

кунгур

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 31 янв - РИА Новости. Возбудитель сальмонеллеза выявлен у отравившихся клиентов шаурмичной в Кунгуре Пермского края, работа кафе приостановлена, сообщил данные предварительной проверки краевой Роспотребнадзор. Ранее СК возбудил дело о небезопасных услугах после "не единичных" обращений в больницу в Кунгуре клиентов кафе по продаже различных вариантов уличных перекусов, в том числе шаурмы. Медикам люди жаловались на признаки пищевого отравления, уточняли в ведомстве. Осведомленный источник агентства указывал, что симптомы болезни пищевого происхождения наблюдались у 25 человек, в том числе у 10 детей. "Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе "Shaurma-kosmos" (ИП Имомов Ш.Р.), город Кунгур, Пермский край. По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование: обследованы сотрудники кафе, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья. "Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе ИП Имомов Ш.Р. временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html

https://ria.ru/20250131/otravlenie-1996589906.html

кунгур

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кунгур, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)