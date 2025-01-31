https://ria.ru/20250131/voz-1996619747.html

ВОЗ проведет медицинскую эвакуацию в секторе Газа

ВОЗ проведет медицинскую эвакуацию в секторе Газа - РИА Новости, 31.01.2025

ВОЗ проведет медицинскую эвакуацию в секторе Газа

От 12 до 14 тысяч человек нуждаются в медицинской эвакуации из сектора Газа, первая с момента прекращения огня подобная процедура ожидается в субботу, заявил на РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:07:00+03:00

2025-01-31T14:07:00+03:00

2025-01-31T14:18:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. От 12 до 14 тысяч человек нуждаются в медицинской эвакуации из сектора Газа, первая с момента прекращения огня подобная процедура ожидается в субботу, заявил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях Рик Пеперкорн."Медицинская эвакуация должна быть срочно возобновлена - в настоящее время в медицинской эвакуации нуждаются от 12 тысячи до 14 тысячи человек. По меньшей мере, 2500 детей нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Согласно последним сообщениям, первая медицинская эвакуация после прекращения огня ожидается завтра через (КПП - ред.) Рафах", - сказал он.

https://ria.ru/20250130/gaza-1996500790.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, воз, сектор газа