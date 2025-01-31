ВОЗ проведет медицинскую эвакуацию в секторе Газа
ВОЗ проведет первую с прекращения огня медицинскую эвакуацию в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. От 12 до 14 тысяч человек нуждаются в медицинской эвакуации из сектора Газа, первая с момента прекращения огня подобная процедура ожидается в субботу, заявил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на палестинских территориях Рик Пеперкорн.
"Медицинская эвакуация должна быть срочно возобновлена - в настоящее время в медицинской эвакуации нуждаются от 12 тысячи до 14 тысячи человек. По меньшей мере, 2500 детей нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Согласно последним сообщениям, первая медицинская эвакуация после прекращения огня ожидается завтра через (КПП - ред.) Рафах", - сказал он.
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