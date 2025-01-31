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Работа волонтеров в Анапе будет централизована через портал Добро.РФ - РИА Новости, 31.01.2025
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18:36 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/volotery-1996701741.html
Работа волонтеров в Анапе будет централизована через портал Добро.РФ
Работа волонтеров в Анапе будет централизована через портал Добро.РФ - РИА Новости, 31.01.2025
Работа волонтеров в Анапе будет централизована через портал Добро.РФ
Работа волонтеров, задействованных в ликвидации на побережье последствий крушения танкеров у Керченского пролива, будет централизована через портал Добро.РФ,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:36:00+03:00
2025-01-31T18:36:00+03:00
общество
россия
керченский пролив
анапа
дмитрий чернышенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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АНАПА, 31 янв – РИА Новости. Работа волонтеров, задействованных в ликвидации на побережье последствий крушения танкеров у Керченского пролива, будет централизована через портал Добро.РФ, что необходимо для соблюдения мер безопасности для здоровья, а также позволит осуществить соответствующие компенсационные выплаты и предоставить социальные льготы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В пятницу Чернышенко посетил Анапу, пообщался с волонтерами, занимающимися уборкой местных пляжей от мелких фракций мазута. "Это невероятно ценно, что вы смогли не только удовлетворить этот порыв эмоциональный, который был у всех наших волонтеров, всех, кто бескорыстно приехал сюда оказывать свою помощь, но и организовали для них условия для того, чтобы они могли делать это безопасно, прежде всего, в соответствии с методрекомендациями, которые Росмолодежь совместно с Роспотребнадзором разработали. Крайне важно, чтобы вся работа велась в соответствии с тем планом, графиком, который в рамках государственной комиссии устанавливают МЧС и местные власти, чтобы она носила организованный характер. Волонтерство - это сложная и иногда опасная работа. По возвращении обязательно поговорю с руководителем нашей госкомиссии, которая по поручению президента РФ Владимира Путина создана для ликвидации этой ЧС, чтобы мы упорядочили здесь работу всех волонтерских объединений именно в таком алгоритме - регистрация исключительно через портал Добро.РФ, заодно и различные социальные льготы и выплаты будут компенсационные, чтобы работы здесь были в соответствии с теми разнарядками, которые идут от штаба. Штаб (главы правкомиссии по ликвидации ЧП - ред. ) Виталия Геннадьевича Савельева выпустит соответствующее поручение. Прежде всего, это безопасность и здоровье", - сказал Чернышенко. Присутствующие волонтеры отметили, что в работах задействованы представители таких организаций, как Движение первых, "Молодая гвардия", "Мы вместе", "Ассоциация волонтерских отрядов" и другие. При этом в первые дни после ЧП приезжали и добровольцы, не входившие в составы каких-либо организаций. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
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россия
керченский пролив
анапа
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общество, россия, керченский пролив, анапа, дмитрий чернышенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Общество, Россия, Керченский пролив, Анапа, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Работа волонтеров в Анапе будет централизована через портал Добро.РФ

Работу ликвидирующих ЧП на Кубани волонтеров централизуют через портал Добро.РФ

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВолонтеры, собирающие мазут в Анапе
Волонтеры, собирающие мазут в Анапе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Волонтеры, собирающие мазут в Анапе. Архивное фото
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АНАПА, 31 янв – РИА Новости. Работа волонтеров, задействованных в ликвидации на побережье последствий крушения танкеров у Керченского пролива, будет централизована через портал Добро.РФ, что необходимо для соблюдения мер безопасности для здоровья, а также позволит осуществить соответствующие компенсационные выплаты и предоставить социальные льготы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В пятницу Чернышенко посетил Анапу, пообщался с волонтерами, занимающимися уборкой местных пляжей от мелких фракций мазута.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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"Это невероятно ценно, что вы смогли не только удовлетворить этот порыв эмоциональный, который был у всех наших волонтеров, всех, кто бескорыстно приехал сюда оказывать свою помощь, но и организовали для них условия для того, чтобы они могли делать это безопасно, прежде всего, в соответствии с методрекомендациями, которые Росмолодежь совместно с Роспотребнадзором разработали. Крайне важно, чтобы вся работа велась в соответствии с тем планом, графиком, который в рамках государственной комиссии устанавливают МЧС и местные власти, чтобы она носила организованный характер. Волонтерство - это сложная и иногда опасная работа. По возвращении обязательно поговорю с руководителем нашей госкомиссии, которая по поручению президента РФ Владимира Путина создана для ликвидации этой ЧС, чтобы мы упорядочили здесь работу всех волонтерских объединений именно в таком алгоритме - регистрация исключительно через портал Добро.РФ, заодно и различные социальные льготы и выплаты будут компенсационные, чтобы работы здесь были в соответствии с теми разнарядками, которые идут от штаба. Штаб (главы правкомиссии по ликвидации ЧП - ред. ) Виталия Геннадьевича Савельева выпустит соответствующее поручение. Прежде всего, это безопасность и здоровье", - сказал Чернышенко.
Присутствующие волонтеры отметили, что в работах задействованы представители таких организаций, как Движение первых, "Молодая гвардия", "Мы вместе", "Ассоциация волонтерских отрядов" и другие. При этом в первые дни после ЧП приезжали и добровольцы, не входившие в составы каких-либо организаций.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ОбществоРоссияКерченский проливАнапаДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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