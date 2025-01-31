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ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали - РИА Новости, 31.01.2025
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:34:00+03:00
2025-01-31T22:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не привело к решению системных проблем с флотом, говорится в докладе счетной палаты США. "ВМС получил примерно на 1 миллиард долларов больше, чем 24,9 миллиарда долларов, запрошенных на техническое обслуживание в течение 2020-2023 финансовых лет ... Продолжает сталкиваться с проблемами, которые мы определили ранее", - говорится в докладе. Сейчас у ВМС США есть 149 неатомных боевых надводных судов, включая крейсеры, эсминцы, патрульные и десантные корабли, что представляет собой примерно две трети боевых сил ВМС, отметил аудитор. "ВМС по-прежнему сталкивается с постоянными проблемами в содержании боевых надводных кораблей, включая ограниченное количество запасных частей, нехватку достаточного числа квалифицированного персонала по техническому обслуживанию и постоянную необходимость откладывать техническое обслуживание", - подчеркивается в докладе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
Доклад: ВМС США превысили бюджет на содержание надводных кораблей на $1 млрд
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не привело к решению системных проблем с флотом, говорится в докладе счетной палаты США.
«
"ВМС получил примерно на 1 миллиард долларов больше, чем 24,9 миллиарда долларов, запрошенных на техническое обслуживание в течение 2020-2023 финансовых лет ... Продолжает сталкиваться с проблемами, которые мы определили ранее", - говорится в докладе.
Сейчас у ВМС США есть 149 неатомных боевых надводных судов, включая крейсеры, эсминцы, патрульные и десантные корабли, что представляет собой примерно две трети боевых сил ВМС, отметил аудитор.
"ВМС по-прежнему сталкивается с постоянными проблемами в содержании боевых надводных кораблей, включая ограниченное количество запасных частей, нехватку достаточного числа квалифицированного персонала по техническому обслуживанию и постоянную необходимость откладывать техническое обслуживание", - подчеркивается в докладе.