https://ria.ru/20250131/vms-1996729108.html

ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали

ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали - РИА Новости, 31.01.2025

ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали

Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:34:00+03:00

2025-01-31T22:34:00+03:00

2025-01-31T22:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не привело к решению системных проблем с флотом, говорится в докладе счетной палаты США. "ВМС получил примерно на 1 миллиард долларов больше, чем 24,9 миллиарда долларов, запрошенных на техническое обслуживание в течение 2020-2023 финансовых лет ... Продолжает сталкиваться с проблемами, которые мы определили ранее", - говорится в докладе. Сейчас у ВМС США есть 149 неатомных боевых надводных судов, включая крейсеры, эсминцы, патрульные и десантные корабли, что представляет собой примерно две трети боевых сил ВМС, отметил аудитор. "ВМС по-прежнему сталкивается с постоянными проблемами в содержании боевых надводных кораблей, включая ограниченное количество запасных частей, нехватку достаточного числа квалифицированного персонала по техническому обслуживанию и постоянную необходимость откладывать техническое обслуживание", - подчеркивается в докладе.

https://ria.ru/20240920/kongress-1973742902.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша