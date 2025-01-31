Рейтинг@Mail.ru
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/vms-1996729108.html
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали - РИА Новости, 31.01.2025
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали
Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:34:00+03:00
2025-01-31T22:34:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148289/26/1482892612_0:113:2160:1328_1920x0_80_0_0_94d53aac1c7f52a993046b87a2523245.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не привело к решению системных проблем с флотом, говорится в докладе счетной палаты США. "ВМС получил примерно на 1 миллиард долларов больше, чем 24,9 миллиарда долларов, запрошенных на техническое обслуживание в течение 2020-2023 финансовых лет ... Продолжает сталкиваться с проблемами, которые мы определили ранее", - говорится в докладе. Сейчас у ВМС США есть 149 неатомных боевых надводных судов, включая крейсеры, эсминцы, патрульные и десантные корабли, что представляет собой примерно две трети боевых сил ВМС, отметил аудитор. "ВМС по-прежнему сталкивается с постоянными проблемами в содержании боевых надводных кораблей, включая ограниченное количество запасных частей, нехватку достаточного числа квалифицированного персонала по техническому обслуживанию и постоянную необходимость откладывать техническое обслуживание", - подчеркивается в докладе.
https://ria.ru/20240920/kongress-1973742902.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148289/26/1482892612_120:0:2040:1440_1920x0_80_0_0_b6be78248a64d48a45e2fd25f6dd0f08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
ВМС США потратили на содержание кораблей больше, чем запрашивали

Доклад: ВМС США превысили бюджет на содержание надводных кораблей на $1 млрд

© Фото : Public domainТранспорт-док USS Whidbey Island ВМС США
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Public domain
Транспорт-док USS Whidbey Island ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-морские силы (ВМС) США потратили на 1 миллиард долларов больше, чем изначально запрашивали на содержание надводных неатомных кораблей, однако это не привело к решению системных проблем с флотом, говорится в докладе счетной палаты США.
«
"ВМС получил примерно на 1 миллиард долларов больше, чем 24,9 миллиарда долларов, запрошенных на техническое обслуживание в течение 2020-2023 финансовых лет ... Продолжает сталкиваться с проблемами, которые мы определили ранее", - говорится в докладе.
Сейчас у ВМС США есть 149 неатомных боевых надводных судов, включая крейсеры, эсминцы, патрульные и десантные корабли, что представляет собой примерно две трети боевых сил ВМС, отметил аудитор.
"ВМС по-прежнему сталкивается с постоянными проблемами в содержании боевых надводных кораблей, включая ограниченное количество запасных частей, нехватку достаточного числа квалифицированного персонала по техническому обслуживанию и постоянную необходимость откладывать техническое обслуживание", - подчеркивается в докладе.
Американская подводная лодка USS Mississippi типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
США столкнулись с кризисом в строительстве атомных подлодок
20 сентября 2024, 02:46
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала