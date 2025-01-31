https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html

Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов

Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов - РИА Новости, 31.01.2025

Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов

Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:43:00+03:00

2025-01-31T23:43:00+03:00

2025-01-31T23:52:00+03:00

в мире

сша

рональд рейган

дональд трамп

евгения шишкова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский министр транспорта Шон Даффи."При поддержке президента и в консультации с министром обороны, с сегодняшнего дня Федеральное управление гражданской авиации ограничивает движение вертолетов вокруг национального аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана", - сообщил министр в социальной сети Х.По его словам, это незамедлительно поможет обеспечить безопасность воздушного пространства.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996731126.html

https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном