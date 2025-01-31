Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов
В США ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности
© AP Photo / Carolyn KasterПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский министр транспорта Шон Даффи.
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"При поддержке президента и в консультации с министром обороны, с сегодняшнего дня Федеральное управление гражданской авиации ограничивает движение вертолетов вокруг национального аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана", - сообщил министр в социальной сети Х.
По его словам, это незамедлительно поможет обеспечить безопасность воздушного пространства.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.