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Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов - РИА Новости, 31.01.2025
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23:43 31.01.2025 (обновлено: 23:52 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vertolety-1996735186.html
Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов
Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов - РИА Новости, 31.01.2025
Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов
Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:43:00+03:00
2025-01-31T23:52:00+03:00
в мире
сша
рональд рейган
дональд трамп
евгения шишкова
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский министр транспорта Шон Даффи."При поддержке президента и в консультации с министром обороны, с сегодняшнего дня Федеральное управление гражданской авиации ограничивает движение вертолетов вокруг национального аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана", - сообщил министр в социальной сети Х.По его словам, это незамедлительно поможет обеспечить безопасность воздушного пространства.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996731126.html
https://ria.ru/20250131/pentagon-1996729992.html
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в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, евгения шишкова, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Рональд Рейган, Дональд Трамп, Евгения Шишкова, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Вокруг аэропорта Рейгана в Вашингтоне ограничили полет вертолетов

В США ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности

© AP Photo / Carolyn KasterПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Власти США с пятницы ограничили движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана для безопасности воздушного пространства после авиакатастрофы, заявил американский министр транспорта Шон Даффи.
«
"При поддержке президента и в консультации с министром обороны, с сегодняшнего дня Федеральное управление гражданской авиации ограничивает движение вертолетов вокруг национального аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана", - сообщил министр в социальной сети Х.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы
Вчера, 22:54
По его словам, это незамедлительно поможет обеспечить безопасность воздушного пространства.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
На борту разбившегося самолета находились фигуристы, среди которых чемпионы и мировые призеры середины 1990-х годов Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которые занимались тренерской деятельностью. Ассоциация фигурного катания США подтвердила РИА Новости, что несколько фигуристов находились на борту самолета.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пентагон засекретил имя одного военного из врезавшегося в лайнер вертолета
Вчера, 22:41
 
В миреСШАРональд РейганДональд ТрампЕвгения ШишковаСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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