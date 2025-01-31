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Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина - РИА Новости, 31.01.2025
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15:22 31.01.2025 (обновлено: 20:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина - РИА Новости, 31.01.2025
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:22:00+03:00
2025-01-31T20:51:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с 500 часами налета, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном центре по координации последствий катастрофы.Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа."Козиол подтвердил, что &lt;...&gt; у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", — сообщает телеканал.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/mid-1996539878.html
https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html
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в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Рональд Рейган, Дональд Трамп, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина

ABC: военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом, управляла женщина

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с 500 часами налета, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном центре по координации последствий катастрофы.
Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Еще один погибший в авиакатастрофе в США мог быть россиянином, заявил МИД
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"Козиол подтвердил, что <...> у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", — сообщает телеканал.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Самолет взлетает из Национального аэропорта имени Рейгана недалеко от места аварийно-спасательной операции на реке Потомак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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В миреСШАРональд РейганДональд ТрампAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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