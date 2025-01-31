https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html

Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина

Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина - РИА Новости, 31.01.2025

Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:22:00+03:00

2025-01-31T15:22:00+03:00

2025-01-31T20:51:00+03:00

в мире

сша

рональд рейган

дональд трамп

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996263320_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_38a8e7975ca58b92b22915faeb8ff318.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с 500 часами налета, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном центре по координации последствий катастрофы.Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа."Козиол подтвердил, что <...> у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", — сообщает телеканал.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/mid-1996539878.html

https://ria.ru/20250131/aviakatastrofa-1996589535.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, рональд рейган, дональд трамп, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном