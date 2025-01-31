Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
ABC: военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом, управляла женщина
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером American Airlines в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, управляла женщина-пилот с 500 часами налета, сообщает телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном центре по координации последствий катастрофы.
Ранее телеканал сообщил, что экипаж Black Hawk имел значительный опыт и тысячи часов налета. По данным телеканала, на борту находились трое военных: инструктор, пилот и борттехник. Инструктор имел более 1000 часов налета, пилот — более 500 часов, а борттехник также имел "сотни часов летного опыта". Вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо знаком всем членам экипажа.
"Козиол подтвердил, что <...> у женщины-пилота, управлявшей в тот момент полетом, было 500 часов налета", — сообщает телеканал.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.