https://ria.ru/20250131/vertolet-1996534818.html

СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом

СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом - РИА Новости, 31.01.2025

СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T08:51:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996475101_0:147:2332:1458_1920x0_80_0_0_723553a6d60cf4f0cf471ad8164d676a.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту."Согласно аудиозаписи управления воздушным движением, всего за 24 часа до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта Рейгана, другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку после того, как рядом с траекторией его полета появился вертолет", – говорится в материале.Отмечается, что самолет смог удачно приземлиться только со второй попытки.В январе американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html

https://rsport.ria.ru/20250131/kirsanov-1996511616.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном