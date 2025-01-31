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СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом - РИА Новости, 31.01.2025
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08:50 31.01.2025 (обновлено: 08:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/vertolet-1996534818.html
СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом
СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом - РИА Новости, 31.01.2025
СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом
За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:50:00+03:00
2025-01-31T08:51:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту."Согласно аудиозаписи управления воздушным движением, всего за 24 часа до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта Рейгана, другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку после того, как рядом с траекторией его полета появился вертолет", – говорится в материале.Отмечается, что самолет смог удачно приземлиться только со второй попытки.В январе американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html
https://rsport.ria.ru/20250131/kirsanov-1996511616.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом

WP: за сутки до авиакатастрофы в США вертолет мешал сесть другому самолету

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту.
"Согласно аудиозаписи управления воздушным движением, всего за 24 часа до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта Рейгана, другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку после того, как рядом с траекторией его полета появился вертолет", – говорится в материале.
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Отмечается, что самолет смог удачно приземлиться только со второй попытки.
В январе американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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