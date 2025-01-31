СМИ: за день до авиакатастрофы в США произошел другой инцидент с вертолетом
WP: за сутки до авиакатастрофы в США вертолет мешал сесть другому самолету
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном другому самолету пришлось уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в аэропорту.
"Согласно аудиозаписи управления воздушным движением, всего за 24 часа до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта Рейгана, другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку после того, как рядом с траекторией его полета появился вертолет", – говорится в материале.
Отмечается, что самолет смог удачно приземлиться только со второй попытки.
В январе американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.