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Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев - РИА Новости, 31.01.2025
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22:58 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/velikobritaniya-1996731578.html
Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев
Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев - РИА Новости, 31.01.2025
Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев
Британские власти изменили визовые правила, благодаря чему беженцы из Украины снова могут привозить своих детей в Великобританию, следует из опубликованного на... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:58:00+03:00
2025-01-31T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британские власти изменили визовые правила, благодаря чему беженцы из Украины снова могут привозить своих детей в Великобританию, следует из опубликованного на сайте правительства руководства по оформлению визы. "Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение (на проживание - ред.) по любой из схем для Украины, может подать заявку на спонсорство своих детей по схеме "Дома для Украины", - говорится в руководстве. Отмечается, что детям предоставляется разрешение на проживание в течение 18 месяцев, а родителям или опекунам не полагаются выплаты, обычно предусмотренные спонсорской программой. В марте 2022 года британское правительство запустило программу "Дома для Украины" (Homes for Ukraine), по которой украинские беженцы могут проживать у спонсоров, готовых их предоставлять им жилье в течение минимум шести месяцев. Спонсор имеет право на ежемесячные выплаты в размере минимум 350 фунтов. Спонсорская программа стала основной для украинских беженцев. В феврале 2024 года правительство без предварительного уведомления ужесточило правила выдачи визы по этой программе. В результате спонсорами моли стать только граждане Великобритании и Ирландии, и лица, имеющие право на постоянное проживание в стране. Таким образом, украинцы без права постоянного проживания не могли принимать у себя родственников. На прошлой неделе газета Independent, ссылаясь на беженцев и письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купер, сообщила, что из-за визовых ограничений все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию. По состоянию на 17 декабря 2024 года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу по специальным программам в связи с конфликтом на Украине. Из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства. По спонсорской программе "Дома для Украины" (Homes for Ukraine) было выдано более 194 тысяч виз.
https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html
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в мире, жилье, великобритания, украина, ирландия
В мире, Жилье, Великобритания, Украина, Ирландия
Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев

Власти Британии разрешили беженцам из Украины привозить своих детей в страну

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британские власти изменили визовые правила, благодаря чему беженцы из Украины снова могут привозить своих детей в Великобританию, следует из опубликованного на сайте правительства руководства по оформлению визы.
«
"Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение (на проживание - ред.) по любой из схем для Украины, может подать заявку на спонсорство своих детей по схеме "Дома для Украины", - говорится в руководстве.
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Отмечается, что детям предоставляется разрешение на проживание в течение 18 месяцев, а родителям или опекунам не полагаются выплаты, обычно предусмотренные спонсорской программой.
В марте 2022 года британское правительство запустило программу "Дома для Украины" (Homes for Ukraine), по которой украинские беженцы могут проживать у спонсоров, готовых их предоставлять им жилье в течение минимум шести месяцев. Спонсор имеет право на ежемесячные выплаты в размере минимум 350 фунтов. Спонсорская программа стала основной для украинских беженцев.
В феврале 2024 года правительство без предварительного уведомления ужесточило правила выдачи визы по этой программе. В результате спонсорами моли стать только граждане Великобритании и Ирландии, и лица, имеющие право на постоянное проживание в стране. Таким образом, украинцы без права постоянного проживания не могли принимать у себя родственников.
На прошлой неделе газета Independent, ссылаясь на беженцев и письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купер, сообщила, что из-за визовых ограничений все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию.
По состоянию на 17 декабря 2024 года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу по специальным программам в связи с конфликтом на Украине. Из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства. По спонсорской программе "Дома для Украины" (Homes for Ukraine) было выдано более 194 тысяч виз.
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