https://ria.ru/20250131/velikobritaniya-1996731578.html

Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев

Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев - РИА Новости, 31.01.2025

Великобритания изменила визовые правила для детей украинских беженцев

Британские власти изменили визовые правила, благодаря чему беженцы из Украины снова могут привозить своих детей в Великобританию, следует из опубликованного на... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:58:00+03:00

2025-01-31T22:58:00+03:00

2025-01-31T22:58:00+03:00

в мире

жилье

великобритания

украина

ирландия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Британские власти изменили визовые правила, благодаря чему беженцы из Украины снова могут привозить своих детей в Великобританию, следует из опубликованного на сайте правительства руководства по оформлению визы. "Родитель (или законный опекун), имеющий разрешение (на проживание - ред.) по любой из схем для Украины, может подать заявку на спонсорство своих детей по схеме "Дома для Украины", - говорится в руководстве. Отмечается, что детям предоставляется разрешение на проживание в течение 18 месяцев, а родителям или опекунам не полагаются выплаты, обычно предусмотренные спонсорской программой. В марте 2022 года британское правительство запустило программу "Дома для Украины" (Homes for Ukraine), по которой украинские беженцы могут проживать у спонсоров, готовых их предоставлять им жилье в течение минимум шести месяцев. Спонсор имеет право на ежемесячные выплаты в размере минимум 350 фунтов. Спонсорская программа стала основной для украинских беженцев. В феврале 2024 года правительство без предварительного уведомления ужесточило правила выдачи визы по этой программе. В результате спонсорами моли стать только граждане Великобритании и Ирландии, и лица, имеющие право на постоянное проживание в стране. Таким образом, украинцы без права постоянного проживания не могли принимать у себя родственников. На прошлой неделе газета Independent, ссылаясь на беженцев и письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купер, сообщила, что из-за визовых ограничений все больше украинских беженцев вынуждены прибегать к сомнительным и иногда нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Великобританию. По состоянию на 17 декабря 2024 года, более 267 тысяч украинцев получили британскую визу по специальным программам в связи с конфликтом на Украине. Из них более 218 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД королевства. По спонсорской программе "Дома для Украины" (Homes for Ukraine) было выдано более 194 тысяч виз.

https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html

https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html

великобритания

украина

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, великобритания, украина, ирландия