https://ria.ru/20250131/vashington-1996707045.html

У аэропорта в Вашингтоне закрыли маловысотный коридор для вертолетов

У аэропорта в Вашингтоне закрыли маловысотный коридор для вертолетов - РИА Новости, 31.01.2025

У аэропорта в Вашингтоне закрыли маловысотный коридор для вертолетов

Федеральное авиационное управление США (FAA) на неопределенный срок закрыло маловысотный путь следования для вертолетов у аэропорта в Вашингтоне, где произошла... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:01:00+03:00

2025-01-31T19:01:00+03:00

2025-01-31T19:01:00+03:00

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faa

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (FAA) на неопределенный срок закрыло маловысотный путь следования для вертолетов у аэропорта в Вашингтоне, где произошла авиакатастрофа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из FAA. "Маловысотный коридор для вертолетов, который использовался во время смертоносного столкновения в воздухе на этой неделе, был закрыт на неопределенный срок Федеральным авиационным управлением", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает CNN, решение FAA является "самым серьезным действием", предпринятым ведомством после катастрофы. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, рональд рейган, faa, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном