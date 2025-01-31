У аэропорта в Вашингтоне закрыли маловысотный коридор для вертолетов
FAA закрыло маловысотный коридор для вертолетов у аэропорта Рейгана
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральное авиационное управление США (FAA) на неопределенный срок закрыло маловысотный путь следования для вертолетов у аэропорта в Вашингтоне, где произошла авиакатастрофа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из FAA.
"Маловысотный коридор для вертолетов, который использовался во время смертоносного столкновения в воздухе на этой неделе, был закрыт на неопределенный срок Федеральным авиационным управлением", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает CNN, решение FAA является "самым серьезным действием", предпринятым ведомством после катастрофы.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
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