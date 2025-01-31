https://ria.ru/20250131/vashington-1996658092.html

Выяснение причины катастрофы в Вашингтоне может занять год, заявили в США

Выяснение причины катастрофы в Вашингтоне может занять год, заявили в США - РИА Новости, 31.01.2025

Выяснение причины катастрофы в Вашингтоне может занять год, заявили в США

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что окончательное выяснение причины авиакатастрофы над Вашингтоном может занять год или... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:58:00+03:00

2025-01-31T15:58:00+03:00

2025-01-31T16:10:00+03:00

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ntsb

дональд трамп

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что окончательное выяснение причины авиакатастрофы над Вашингтоном может занять год или больше."Предварительные отчет, как мы полагаем, выйдет через 30 дней, но... потребуется год, если не больше, чтобы мы пришли к окончательной возможной причине", - заявил телеканалу ABC представитель ведомства Тодд Инман.Он добавил, что NTSB уже начал собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и записывающего устройства.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html

https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html

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сша, вашингтон (штат), в мире, ntsb, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном