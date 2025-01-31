https://ria.ru/20250131/vashington-1996534657.html
В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами
В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами - РИА Новости, 31.01.2025
В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами
Опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:50:00+03:00
2025-01-31T08:50:00+03:00
2025-01-31T08:50:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до последней авиакатастрофы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на проведенный анализ данных. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил. "По данным обзора федеральных отчетов об инцидентах, проведенного CNN, за три года до смертельного столкновения... по меньшей мере два других пилота сообщили о сближении с вертолетами при посадке в аэропорту", - говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что в двух случаях речь шла о пассажирских самолетах, кроме того, было зафиксировано сближение двух военных вертолетов. "В двух случаях пассажирским самолетам пришлось предпринять маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с вертолетом при попытке приземлиться в аэропорту... В третьем инциденте два военных вертолета оказались слишком близко друг к другу", - сообщил CNN. По данным телеканала, за день до столкновения другой самолет, приближавшийся к аэропорту, был вынужден прервать первую попытку посадки и уйти на второй круг после того, как на его маршруте появился вертолет.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html
https://ria.ru/20250130/chp-1996243346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами
CNN: в аэропорту Вашингтоне трижды фиксировали опасное сближение с вертолетами
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до последней авиакатастрофы, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на проведенный анализ данных.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона
имени Рональда Рейгана
региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines
столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил.
"По данным обзора федеральных отчетов об инцидентах, проведенного CNN, за три года до смертельного столкновения... по меньшей мере два других пилота сообщили о сближении с вертолетами при посадке в аэропорту", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что в двух случаях речь шла о пассажирских самолетах, кроме того, было зафиксировано сближение двух военных вертолетов.
"В двух случаях пассажирским самолетам пришлось предпринять маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с вертолетом при попытке приземлиться в аэропорту... В третьем инциденте два военных вертолета оказались слишком близко друг к другу", - сообщил CNN.
По данным телеканала, за день до столкновения другой самолет, приближавшийся к аэропорту, был вынужден прервать первую попытку посадки и уйти на второй круг после того, как на его маршруте появился вертолет.