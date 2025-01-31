https://ria.ru/20250131/vashington-1996534657.html

В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами

В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами - РИА Новости, 31.01.2025

В аэропорту в Вашингтоне ранее фиксировали опасное сближение с вертолетами

Опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T08:50:00+03:00

2025-01-31T08:50:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

рональд рейган

american airlines

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Опасное сближение с вертолетами в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне фиксировалось по меньшей мере три раза на протяжении трех лет до последней авиакатастрофы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на проведенный анализ данных. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил. "По данным обзора федеральных отчетов об инцидентах, проведенного CNN, за три года до смертельного столкновения... по меньшей мере два других пилота сообщили о сближении с вертолетами при посадке в аэропорту", - говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что в двух случаях речь шла о пассажирских самолетах, кроме того, было зафиксировано сближение двух военных вертолетов. "В двух случаях пассажирским самолетам пришлось предпринять маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с вертолетом при попытке приземлиться в аэропорту... В третьем инциденте два военных вертолета оказались слишком близко друг к другу", - сообщил CNN. По данным телеканала, за день до столкновения другой самолет, приближавшийся к аэропорту, был вынужден прервать первую попытку посадки и уйти на второй круг после того, как на его маршруте появился вертолет.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html

https://ria.ru/20250130/chp-1996243346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном