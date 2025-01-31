https://ria.ru/20250131/ushakov-1996337317.html

Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов

Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов - РИА Новости, 31.01.2025

Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов

К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. Какие задачи были у особой русской гребной флотилии в Днепро-Бугском лимане. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.

2025-01-31T13:30:00+03:00

2025-01-31T13:30:00+03:00

2025-01-31T13:30:00+03:00

история русского флота

черное море

россия

григорий потемкин

федор ушаков

керченский пролив

турция

севастопольский государственный университет

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Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Что делала особая гребная флотилия русских солдат в Днепро-Бугском лимане. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями. audio/mpeg

Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Что делала особая гребная флотилия русских солдат в Днепро-Бугском лимане. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями. audio/mpeg

Генеральный спонсор — банк ВТБ.Для чего Григорий Потёмкин пригласил иностранцев Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигена командовать русскими флотилиями в лимане? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приёмы использовал Фёдор Ушаков? Как русский флот смог победить турок у острова Фидониси (Змеиный), и в Керченском проливе, и у мысов Тендра и Калиакрия? Как эскадра Ушакова захватила в плен турецкого адмирала? И почему после войны черноморские корабли великого русского флотоводца оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?Эксперты эпизода:За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Руслан Жигалов, Артём Коротков, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEyjzL

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