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Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов - РИА Новости, 31.01.2025
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История русского флота
 
13:30 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ushakov-1996337317.html
Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов
Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов - РИА Новости, 31.01.2025
Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов
К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. Какие задачи были у особой русской гребной флотилии в Днепро-Бугском лимане. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.
2025-01-31T13:30:00+03:00
2025-01-31T13:30:00+03:00
история русского флота
черное море
россия
григорий потемкин
федор ушаков
керченский пролив
турция
севастопольский государственный университет
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Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов
К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Что делала особая гребная флотилия русских солдат в Днепро-Бугском лимане. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.
audio/mpeg
Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов
К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Что делала особая гребная флотилия русских солдат в Днепро-Бугском лимане. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — банк ВТБ.Для чего Григорий Потёмкин пригласил иностранцев Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигена командовать русскими флотилиями в лимане? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приёмы использовал Фёдор Ушаков? Как русский флот смог победить турок у острова Фидониси (Змеиный), и в Керченском проливе, и у мысов Тендра и Калиакрия? Как эскадра Ушакова захватила в плен турецкого адмирала? И почему после войны черноморские корабли великого русского флотоводца оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?Эксперты эпизода:За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Руслан Жигалов, Артём Коротков, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEyjzL
черное море
россия
керченский пролив
турция
севастополь
анапа
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черное море, россия, григорий потемкин, федор ушаков, керченский пролив, турция, севастопольский государственный университет, санкт-петербургский государственный университет, екатерина ii, севастополь, анапа, варна, остров змеиный, история, вмф рф, черноморский флот вмф россии, подкаст, военный конфликт, аудио
История русского флота, Черное море, Россия, Григорий Потемкин, Федор Ушаков, Керченский пролив, Турция, Севастопольский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Екатерина II, Севастополь, Анапа, Варна, остров Змеиный, история, ВМФ РФ, Черноморский флот ВМФ России, Подкаст, военный конфликт

Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов

История русского флота
Тактика "обезглавливания". Как Севастопольская эскадра громила флот османов
Вчера, 13:30
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К очередной войне с османами Россия успела построить новый, Черноморский флот. Как Севастопольская эскадра Фёдора Ушакова раз за разом разбивала османскую армаду. Какие задачи были у особой русской гребной флотилии в Днепро-Бугском лимане. И почему после боя в Керченском проливе турки больше не искали сражений с русскими черноморскими кораблями.
Генеральный спонсор — банк ВТБ.
Для чего Григорий Потёмкин пригласил иностранцев Джона Пола Джонса и Карла Нассау-Зигена командовать русскими флотилиями в лимане? Атака по вражеским флагманам, резервные соединения и бой с марша — какие тактические приёмы использовал Фёдор Ушаков? Как русский флот смог победить турок у острова Фидониси (Змеиный), и в Керченском проливе, и у мысов Тендра и Калиакрия? Как эскадра Ушакова захватила в плен турецкого адмирала? И почему после войны черноморские корабли великого русского флотоводца оказались в союзе с османами и отправились сражаться с французами в Средиземное море?
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев;
  • военный историк СевГУ Евгений Абаев.
  • доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко.
За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность Севастопольскому государственному университету и Санкт-Петербургскому государственному университету.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Константин Волков, Руслан Жигалов, Артём Коротков, Виктор Анохин
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zmEyjzL
 
История русского флотаЧерное мореРоссияГригорий ПотемкинФедор УшаковКерченский проливТурцияСевастопольский государственный университетСанкт-Петербургский государственный университетЕкатерина IIСевастопольАнапаВарнаостров ЗмеиныйисторияВМФ РФЧерноморский флот ВМФ РоссииПодкаствоенный конфликт
 
 
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