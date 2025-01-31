https://ria.ru/20250131/ural-1996562665.html

Жительница Урала получила срок за растрату выплат ребенку участника СВО

Жительница Урала получила срок за растрату выплат ребенку участника СВО - РИА Новости, 31.01.2025

Жительница Урала получила срок за растрату выплат ребенку участника СВО

Жительница Верхотурья Свердловской области осуждена условно за растрату более пяти миллионов рублей, которые предназначались опекаемому ею ребенку погибшего... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:09:00+03:00

2025-01-31T11:09:00+03:00

2025-01-31T11:09:00+03:00

происшествия

верхотурье

свердловская область

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Жительница Верхотурья Свердловской области осуждена условно за растрату более пяти миллионов рублей, которые предназначались опекаемому ею ребенку погибшего участника СВО, но ушли на покупку квартиры и машины, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. "В 2023 году житель Верхотурья погиб на СВО. Местная жительница оформила опеку над сыном погибшего и получила от одной известной ЧВК денежные средства в размере 5,3 миллиона рублей и 100 тысяч рублей на захоронение. Деньги предназначались сироте", – рассказали в суде. В инстанции отмечают, что по закону женщина должна была известить опеку о получении средств и зачислить их на счет подопечного, однако она скрыла информацию о полученных деньгах и потратила их по своему усмотрению – купила квартиру, автомобиль, которые оформила на своего мужа, внучке приобрела мебель и бытовую технику. Верхотурский районный суд признал опекуншу виновной по делу о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. "Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком в три года. Гражданский иск передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

верхотурье

свердловская область

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происшествия, верхотурье, свердловская область, свердловский областной суд