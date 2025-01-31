https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа
"Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов, пишет... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:08:00+03:00
2025-01-31T16:08:00+03:00
2025-01-31T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов, пишет немецкое издание Junge Welt."Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении", — говорится в материале.Обозреватель указал, что некоторые украинские новостные источники уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам.В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ.Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html
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в мире, украина, германия, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Украина, Германия, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа
JW: украинские СМИ оказались в критическом положении после указа Трампа