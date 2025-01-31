Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996661842.html
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа
"Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов, пишет... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:08:00+03:00
2025-01-31T16:08:00+03:00
в мире
украина
германия
сша
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996550997_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_58c642152da404b2bb263a0b1a96b56b.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов, пишет немецкое издание Junge Welt."Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении", — говорится в материале.Обозреватель указал, что некоторые украинские новостные источники уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам.В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ.Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html
https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996550997_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a63ec3e9475aeba699441def82de997c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Украина, Германия, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
В Германии рассказали, что произошло на Украине после указа Трампа

JW: украинские СМИ оказались в критическом положении после указа Трампа

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Независимые" украинские СМИ оказались в критическом положении после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов, пишет немецкое издание Junge Welt.
«
"Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении", — говорится в материале.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Новые трудности". СМИ сообщили Украине ужасные новости
Вчера, 14:05
Обозреватель указал, что некоторые украинские новостные источники уже столкнулись с проблемой выплаты зарплат своим сотрудникам и авторам.
В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ.
Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Всего лишь цифры". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаГерманияСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала