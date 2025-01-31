https://ria.ru/20250131/ukraina-1996654033.html
Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в три раза
Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в три раза - РИА Новости, 31.01.2025
Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в три раза
Смертность на Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза, следует из отчета минюста страны о государственной регистрации актов гражданского... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:39:00+03:00
2025-01-31T15:39:00+03:00
2025-01-31T15:39:00+03:00
в мире
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элла либанова
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Смертность на Украине в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза, следует из отчета минюста страны о государственной регистрации актов гражданского состояния. По данным отчета, опубликованного на сайте минюста, в 2024 году в стране было зарегистрировано 495,09 тысячи смертей, в то время как рождений - 176,69 тысячи. Показатель отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся составляет 2,8 раза. Отмечается, что в 2016 году смертность на Украине превысила рождаемость в 1,46 раза, в 2019 году - в 1,87 раза, а в 2021 году этот показатель составил 2,61 раза. Увеличение разрыва между смертностью и рождаемостью свидетельствует об ухудшении демографической ситуации. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
https://ria.ru/20250131/bloomberg-1996618756.html
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в мире, украина, элла либанова, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Элла Либанова, Николай Азаров (политик)
Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в три раза
Минюст Украины: смертность в стране в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза