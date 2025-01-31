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НБУ рассказал об оттоке населения Украины в 2024 году - РИА Новости, 31.01.2025
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12:29 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996590076.html
НБУ рассказал об оттоке населения Украины в 2024 году
НБУ рассказал об оттоке населения Украины в 2024 году - РИА Новости, 31.01.2025
НБУ рассказал об оттоке населения Украины в 2024 году
Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек, сообщил Национальный банк Украины (НБУ), спрогнозировав, что в текущем году люди продолжат... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:29:00+03:00
2025-01-31T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек, сообщил Национальный банк Украины (НБУ), спрогнозировав, что в текущем году люди продолжат выезжать из страны. "В течение 2024 года отток мигрантов с Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 миллиона человек… В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 миллиона человек), зато с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов на Украину (около 0,2 миллиона человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 миллиона человек)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. При этом, по данным НБУ, на сегодняшний день наблюдается уменьшение доли тех, кто желает вернуться. Массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, вследствие чего дефицит рабочей силы будет сохраняться, отмечает регулятор. Подчеркивается, что медленное возвращение мигрантов домой также будет ограничивать восстановление внутреннего спроса. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994980964.html
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в мире, украина, владимир зеленский, элла либанова, николай азаров (политик), нацбанк украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Элла Либанова, Николай Азаров (политик), Нацбанк Украины
НБУ рассказал об оттоке населения Украины в 2024 году

НБУ: отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек, сообщил Национальный банк Украины (НБУ), спрогнозировав, что в текущем году люди продолжат выезжать из страны.
"В течение 2024 года отток мигрантов с Украины продолжался и в целом за год составил около 0,5 миллиона человек… В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока внешних мигрантов (около 0,2 миллиона человек), зато с 2026 года начнется чистое возвращение мигрантов на Украину (около 0,2 миллиона человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 миллиона человек)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
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При этом, по данным НБУ, на сегодняшний день наблюдается уменьшение доли тех, кто желает вернуться. Массовое и быстрое возвращение мигрантов в условиях сохранения статус-кво выглядит маловероятным, вследствие чего дефицит рабочей силы будет сохраняться, отмечает регулятор. Подчеркивается, что медленное возвращение мигрантов домой также будет ограничивать восстановление внутреннего спроса.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
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