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Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ - РИА Новости, 31.01.2025
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11:50 31.01.2025 (обновлено: 11:56 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996577524.html
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ - РИА Новости, 31.01.2025
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). РИА Новости, 31.01.2025
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МОСКВА, 31 янв – РАИ Новости. Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ). НБУ в мае прошлого года заявлял, что дефицит электроэнергии в стране до конца 2024 года составит 5-7%, установка новых мощностей не улучшит ситуацию, дефицит в 2025 году сохранится на таком же уровне, прогнозировал регулятор. "С учетом импорта в 2025 году дефицит электроэнергии оценивается на уровне 4%, в 2026 году – 2% и около 1% в 2027 году. Как и предполагалось ранее, дефицит электроэнергии будет сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте. Импорт электроэнергии и мероприятия предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать производственные затраты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Там добавили, что дефицит также связан с тем, что в 2024 году были утрачены отдельные производственные мощности. В результате ожидания и производственная активность ослабились в ряде отраслей, в частности в энергетике, добывающей промышленности и металлургии. Кроме того, по данным НБУ, проблемы в энергетическом секторе стали причиной проблем в экономике Украины.
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украина, москва, нацбанк украины, в мире
Украина, Москва, Нацбанк Украины, В мире
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ

НБУ: дефицит электроэнергии на Украине в 2025 году останется на уровне 4%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 янв – РАИ Новости. Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%, сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
НБУ в мае прошлого года заявлял, что дефицит электроэнергии в стране до конца 2024 года составит 5-7%, установка новых мощностей не улучшит ситуацию, дефицит в 2025 году сохранится на таком же уровне, прогнозировал регулятор.
"С учетом импорта в 2025 году дефицит электроэнергии оценивается на уровне 4%, в 2026 году – 2% и около 1% в 2027 году. Как и предполагалось ранее, дефицит электроэнергии будет сдерживать восстановление ВВП на прогнозном горизонте. Импорт электроэнергии и мероприятия предприятий по развитию и использованию более дорогого автономного энергообеспечения будут повышать производственные затраты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Там добавили, что дефицит также связан с тем, что в 2024 году были утрачены отдельные производственные мощности. В результате ожидания и производственная активность ослабились в ряде отраслей, в частности в энергетике, добывающей промышленности и металлургии. Кроме того, по данным НБУ, проблемы в энергетическом секторе стали причиной проблем в экономике Украины.
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