https://ria.ru/20250131/ukraina-1996517108.html

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад, заявил Рубио

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад, заявил Рубио - РИА Новости, 31.01.2025

Украину в результате конфликта отбросило на 100 лет назад, заявил Рубио

Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, ее энергосистема сильно пострадала, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T02:42:00+03:00

2025-01-31T02:42:00+03:00

2025-01-31T02:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, ее энергосистема сильно пострадала, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - заявил Рубио на шоу журналистки Мегин Келли.Он вновь повторил свой призыв закончить конфликт на Украине и выразил мнение, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать. Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия. "Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост (в 2021 году, после первого президентского срока -ред.)", — заявил госсекретарь США.Новый президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политик не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250129/rubio-1996028644.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

https://ria.ru/20250124/rubio-1995235840.html

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в мире, украина, сша, россия, марко рубио, мегин келли, джо байден