https://ria.ru/20250131/udar-1996535843.html

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:57:00+03:00

2025-01-31T08:57:00+03:00

2025-01-31T09:06:00+03:00

одесская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

ильичевск

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html

одесская область

ильичевск

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одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ильичевск, сергей лебедев