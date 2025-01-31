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ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:57:00+03:00
2025-01-31T08:57:00+03:00
2025-01-31T09:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - сказал Лебедев.
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ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
С России нанесли удар в районе транспортной базы и складов ВСУ в Ильичевске