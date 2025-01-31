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ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 31.01.2025 (обновлено: 09:06 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/udar-1996535843.html
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:57:00+03:00
2025-01-31T09:06:00+03:00
одесская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
ильичевск
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250131/parom-1996535937.html
одесская область
ильичевск
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одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ильичевск, сергей лебедев
Одесская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Сергей Лебедев
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

С России нанесли удар в районе транспортной базы и складов ВСУ в Ильичевске

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика
Полет истребителя-бомбардировщика - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Удар нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - сказал Лебедев.
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Подполье сообщило подробности удара по паромному комплексу в Ильическе
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФИльичевскСергей Лебедев
 
 
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