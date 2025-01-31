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В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 31.01.2025 (обновлено: 08:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/udar-1996532528.html
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:29:00+03:00
2025-01-31T08:32:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
полтавская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщениям местных жителей... был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Известно, что авиабаза в основном используется для вертолетов. Но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995823418.html
украина
полтавская область
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украина, полтавская область, сергей лебедев
Украина, Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сергей Лебедев
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв

Лебедев: в районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По сообщениям местных жителей... был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Известно, что авиабаза в основном используется для вертолетов. Но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет", - отметил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолтавская областьСергей Лебедев
 
 
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