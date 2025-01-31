https://ria.ru/20250131/udar-1996532528.html

В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв

В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025

В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:29:00+03:00

2025-01-31T08:29:00+03:00

2025-01-31T08:32:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

полтавская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщениям местных жителей... был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Известно, что авиабаза в основном используется для вертолетов. Но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995823418.html

украина

полтавская область

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2025

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украина, полтавская область, сергей лебедев