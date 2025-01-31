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В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв - РИА Новости, 31.01.2025
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:29:00+03:00
2025-01-31T08:29:00+03:00
2025-01-31T08:32:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
полтавская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе авиабазы в Полтавской области, которая используется для ремонта авиационной техники и заправки ракет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщениям местных жителей... был слышен взрыв со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. Известно, что авиабаза в основном используется для вертолетов. Но также там есть цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет", - отметил Лебедев.
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украина, полтавская область, сергей лебедев
Украина, Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сергей Лебедев
В районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв
Лебедев: в районе авиабазы в Полтавской области прогремел взрыв