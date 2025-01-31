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Испытательные пуски ракет "Циркон" с подлодок завершены
Испытательные пуски ракет "Циркон" с подлодок завершены - РИА Новости, 31.01.2025
Испытательные пуски ракет "Циркон" с подлодок завершены
Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идёт процесс принятия ракет на вооружение, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:07:00+03:00
2025-01-31T14:07:00+03:00
2025-01-31T14:08:00+03:00
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РЕУТОВ (Московская обл.), 31 янв - РИА Новости. Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идёт процесс принятия ракет на вооружение, сообщил журналистам гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. "Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике. Так он ответил на вопрос, когда возобновятся лётные испытания крылатых ракет "Циркон" с подводного носителя. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.
https://ria.ru/20250122/rossija-1995038994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр леонов, нпо машиностроения, россия, циркон
Новое оружие России, Безопасность, Александр Леонов, НПО Машиностроения, Россия, Циркон
Испытательные пуски ракет "Циркон" с подлодок завершены
Генконструктор Леонов: испытания гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" завершены
РЕУТОВ (Московская обл.), 31 янв - РИА Новости. Пуски гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в рамках испытаний с подводных лодок завершены, идёт процесс принятия ракет на вооружение, сообщил журналистам гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
«
"Мы испытания провели. Там целая программа принятия его на вооружение, но она абсолютно не связана с самим "Цирконом". Нам для этого никаких испытаний проводить не требуется. Корабли оснащаются в том порядке, в котором это установлено министерством обороны", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
Так он ответил на вопрос, когда возобновятся лётные испытания крылатых ракет "Циркон" с подводного носителя.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Также ожидается, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.