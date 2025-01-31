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Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии - РИА Новости, 31.01.2025
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онежского озера появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T20:34:00+03:00
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Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онеги появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
audio/mpeg
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онеги появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк и член Союза архитекторов России Дмитрий ПшеничниковПродолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Обогнавшие время, Президентский фонд культурных инициатив, Онега, Архитектура, Республика Карелия, Кондопога, Россия
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онежского озера появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.