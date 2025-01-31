Рейтинг@Mail.ru
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
09:00 31.01.2025 (обновлено: 20:34 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tserkov-1996471726.html
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии - РИА Новости, 31.01.2025
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онежского озера появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
2025-01-31T09:00:00+03:00
2025-01-31T20:34:00+03:00
обогнавшие время
президентский фонд культурных инициатив
онега
архитектура
республика карелия
кондопога
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996474004_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ef8354edeb1ec0b51dae71efab286a18.jpg
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онеги появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
audio/mpeg
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онеги появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк и член Союза архитекторов России Дмитрий ПшеничниковПродолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
онега
республика карелия
кондопога
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996474004_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_502e9c38a727a6a73db711435817f41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аудио, президентский фонд культурных инициатив, онега, архитектура, республика карелия, кондопога, россия
Обогнавшие время, Президентский фонд культурных инициатив, Онега, Архитектура, Республика Карелия, Кондопога, Россия

Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии

Обогнавшие время
Апогей древнерусского зодчества. Успенская церковь в Карелии
Вчера, 09:00
Читать ria.ru в
Дзен
На закате деревянного зодчества в 1774 году на берегу Онежского озера появилась уже четвертая по счету Успенская церковь. Храм с богатой историей до недавнего времени украшал Карелию. Что изображали на потолочных "небесах" храма, благодаря кому объект признали памятником архитектуры и как воссоздают один из символов Русского Севера.
Эксперты эпизода — заместитель директора по научной работе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Анатолий Оксенюк и член Союза архитекторов России Дмитрий Пшеничников
Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Обогнавшие времяПрезидентский фонд культурных инициативОнегаАрхитектураРеспублика КарелияКондопогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала