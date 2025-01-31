https://ria.ru/20250131/tsb-1996558493.html
ЦБ рассказал, когда произойдет снижение ключевой ставки
ЦБ рассказал, когда произойдет снижение ключевой ставки - РИА Новости, 31.01.2025
ЦБ рассказал, когда произойдет снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ произойдет при устойчивом замедлении инфляции, для этой ситуации необходим более сдержанный рост спроса, заявил регулятор в своем РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:01:00+03:00
2025-01-31T11:01:00+03:00
2025-01-31T11:01:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ произойдет при устойчивом замедлении инфляции, для этой ситуации необходим более сдержанный рост спроса, заявил регулятор в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков. "Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса", - заявил регулятор, отвечая на вопрос, ожидается ли снижение процентной ставки. Регулятор отметил, что этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения ДКП с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году. Также в ЦБ подчеркнули, что уровень ставки определяется тем, как складывается ситуация в экономике в разных аспектах и регулятор будет опираться на поступающие данные - и статистику, и опросы, и иную информацию, которая имеет отношение к экономике. "Формируя единую картину из разрозненных данных, мы будем оценивать ситуацию, делать расчеты, строить прогнозы и принимать решения по ключевой ставке", - заключается в сообщении. Банк России в конце прошлого года принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых.
https://ria.ru/20250131/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал, когда произойдет снижение ключевой ставки
ЦБ: снижение ключевой ставки произойдет при устойчивом замедлении инфляции