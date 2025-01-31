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Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин - РИА Новости, 31.01.2025
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19:44 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин - РИА Новости, 31.01.2025
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:44:00+03:00
2025-01-31T19:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд Трамп. Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран. &quot;Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются&quot;, - сказал Трюдо журналистам, трансляция выступления велась в YouTube.Как заявил Трюдо, правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп ранее мотивировал угрозу повышения тарифов: не более 1% фентанила и нелегалов поступают в Штаты через северную границу. Трюдо при этом ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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в мире, канада, сша, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Канада, США, Мексика, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин

Трюдо накануне повышения пошлин США, которым грозит Трамп, предупредил об ответе

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае повышения пошлин, которым с 1 февраля грозит стране президент Штатов Дональд Трамп.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран.
«

"Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят. Все возможности для ответа рассматриваются", - сказал Трюдо журналистам, трансляция выступления велась в YouTube.

Как заявил Трюдо, правительство Канады уже ответило на обеспокоенности США, которыми Трамп ранее мотивировал угрозу повышения тарифов: не более 1% фентанила и нелегалов поступают в Штаты через северную границу.
Трюдо при этом ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
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В миреКанадаСШАМексикаДжастин ТрюдоДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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