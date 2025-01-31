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Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты* - РИА Новости, 31.01.2025
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:53:00+03:00
2025-01-31T13:53:00+03:00
2025-01-31T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Прокуратура Москвы установила, что признанная иноагентом Юлия Таратута*, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юлии Таратуты* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Отмечается, что результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре Москвы.* Лицо, признанное иноагентом в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*
На Таратуту могут завести дело за невыполнение обязанностей иноагента