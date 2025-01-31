https://ria.ru/20250131/tratuta-1996616053.html

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты* - РИА Новости, 31.01.2025

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Таратуты*

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:53:00+03:00

2025-01-31T13:53:00+03:00

2025-01-31T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты* за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Прокуратура Москвы установила, что признанная иноагентом Юлия Таратута*, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юлии Таратуты* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Отмечается, что результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре Москвы.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20250128/inoagent-1995968290.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, происшествия