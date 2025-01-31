https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html

Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады

Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады - РИА Новости, 31.01.2025

Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам... РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T21:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала Левитт на брифинге. На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она. Трамп собирается с 1 февраля ввести дополнительные пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% - из Китая. Свое решение президент США объясняет большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.

https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html

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сша, мексика, канада, дональд трамп, китай, в мире