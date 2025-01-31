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Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады - РИА Новости, 31.01.2025
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21:37 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html
Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады
Президент США Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам... РИА Новости, 31.01.2025
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала Левитт на брифинге. На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она. Трамп собирается с 1 февраля ввести дополнительные пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% - из Китая. Свое решение президент США объясняет большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.
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сша, мексика, канада, дональд трамп, китай, в мире
США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Китай, В мире
Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады

Трамп не боится роста цен на товары из Китая, Мексики и Канады из-за пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала Левитт на брифинге.
На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она.
Трамп собирается с 1 февраля ввести дополнительные пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% - из Китая. Свое решение президент США объясняет большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.
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СШАМексикаКанадаДональд ТрампКитайВ мире
 
 
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