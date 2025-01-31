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США с февраля введут пошлины против Канады, Мексики и Китая
США с февраля введут пошлины против Канады, Мексики и Китая - РИА Новости, 31.01.2025
США с февраля введут пошлины против Канады, Мексики и Китая
Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:22:00+03:00
2025-01-31T21:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25 процентов против Мексики и Канады и десять — против Китая", — сказала она на брифинге.По ее словам, американский лидер выполнит свое обещание. Кроме того, Левитт добавила: Трамп не боится, что это приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами."Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно с введением пошлин", — отметила пресс-секретарь. Ранее глава Белого дома заявлял, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на продукцию из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в Штатах. Он также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на китайские товары.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html
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в мире, мексика, канада, китай, дональд трамп
В мире, Мексика, Канада, Китай, Дональд Трамп
США с февраля введут пошлины против Канады, Мексики и Китая
Трамп намерен с 1 февраля ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая